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Военный Фокус

Инциденты в Сирии: российские летчики "остыли" после прибытия F-35 на Ближний Восток

Су 34 ВКС РФ
Фото: Скриншот | Иллюстративное фото

Американский генерал Алексус Гринкевич отметил, что ситуация изменилась после того, как случаи агрессивного поведения российских летчиков были преданы гласности.

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Самолеты воздушных сил России больше не провоцируют американские истребители и не беспилотники над Сирией, что свидетельствует об отказе от враждебности, наблюдавшейся в начале этого года. Вероятно, это связано с тем, что российские летчики "остыли" после того, как на Ближнем Востоке разместили истребители F-35. Об этом 5 октября сообщили в Defence One.

Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, возглавляющий Центральное командование ВВС США, рассказал, что поведение российских самолетов в небе над Сирией изменилось после того, как инциденты были преданы огласке.

"Мы увидели, что после того, как мы предали гласности некоторые из их наиболее вопиющих действий, это поведение изменилось", — отметил военачальник.

Гринкевич в апреле сообщал о случаях агрессивного поведения российских летчиков, которые провоцировали американские самолеты в небе, чтобы они вступили в бой. Кроме того были случаи агрессии, включая преследование беспилотных летательных аппаратов MQ-9. В результате этих действий ВВС США в июле направили на Ближний Восток самолеты F-22, F-35 и F-16. Также в Ормузском проливе появился эсминец ВМС для наблюдения за действиями Ирана, после чего провокации россиян прекратились.

"Поведение России по-прежнему непрофессионально, но оно "безопасно", — подытожил 4 октября Гринкевич, отвечая на вопросы журналистов на мероприятии Defense Writers Group.

Ранее сообщалось, что по словам полковника ВВС США Майка Эндрюса, российские истребители в небе над Сирией совершают опасные лобовые столкновения с американскими самолетами. В Пентагоне в связи с этим отметили, что российские летчики "играют в опасные игры" и вынуждают американцев реагировать.