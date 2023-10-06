ВС РФ обстреляли Харьков: в центре произошел сильный пожар после попаданий, есть раненые

В Харькове прогремели взрывы, после чего в направлении центра отправились пожарные. По данным ОВА, российские войска нанесли удары по двум районам города. Спасатели ищут под завалами ребенка.

Утром 6 октября в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты обстреляли город. Об этом в 6:46 проинформировал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!", — призвал он.

Харьковский городской голова Игорь Терехов также подтвердил, что город находится под вражеским обстрелом. Он заявил, что есть информация об ударе по центральной части Харькова.

В соцсетях сообщили о "сильном пожаре после прилетов". Авторы контента призвали горожан помогать пострадавшим.

Корреспондент Фокуса передал, что в Харькове в сторону центра выехали пожарные машины.

В 7:21 глава Харьковской ОВА проинформировал, что, по предварительным данным, ВС РФ нанесли удары по Киевскому и Основянскому районам.

"Три человека получили ранения, состояние легкое. Экстренные службы работают на местах, есть повреждения авто и зданий", — добавил Синегубов.

Мэр Харькова сообщил, что удары ВС РФ пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре. По его словам, одно из попаданий было в жилой дом.

"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок — спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их. Всего пострадавших на данный момент трое, все в легкой форме, посеченные стеклом", — рассказал Терехов.

Позже глава обладминистрации отметил, что в результате утренних ударов по Харькову за медицинской помощью обратились девять мирных жителей. Среди пострадавших есть 11-месячный ребенок.

"Сейчас спасатели ликвидируют последствия попаданий, возгорания авто, разбирают завалы зданий", — передал Синегубов.

Напомним, ночью на 6 октября ВС РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Вражеские беспилотники двигались четырьмя волнами с востока и юга. В соцсетях сообщали о взрывах в Черкасской области.

Также ночью на 6 октября было неспокойно во временно оккупированном Крыму. Оккупационные власти заявили, что полуостров атаковали морские беспилотники и в районе Северного мола могли слышать "громкие звуки".