Фото обнаженных любовниц и документы ВПК: хакеры взломали почту полковника Росгвардии (видео)

Российский полковник Роман Ершов командовал ОМОН во время вторжения с территории Беларуси. Его подразделение находилось в Припяти и разместилось в чернобыльских лесах.

Хакеры из "Кибер Сопротивления" взломали почту полковника Росгвардии Романа Ершова и нашли доказательства вторжения подразделений ОМОН в Припять. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Полковник Росгвардии Роман Ершов, помог украинским хактивистам получили очередные доказательства участия подразделений ОМОНа во вторжении в Украину", — говорилось в сообщении.

Хакеры получили фотодоказательства вторжения подразделений ОМОН из Калужской области в Припять и размещения личного состава в чернобыльских лесах. На его почте хранились результаты работы ВСУ по росгвардейцам.

"Правда, дизайнерские навыки полковнику подходит развивать. Сочетание любовниц, мертвого личного состава и уничтоженной техники в один коллаж — довольно прогрессивное художественное решение", — рассказали в подполье.

Контент, который хранит на почте Роман Ершов

Также хакерам удалось получить доступ к различным аналитическим документам россиян. А именно анализа работы 9 мм пистолетов МПЛ и МПЛ-1 (так называемых пистолетов Лебедева), которые были разработаны "Концерном Калашникова" для подразделений Нацгвардии. В частности, они иллюстрируют так называемую "эволюцию" российского ВПК — за два года эксплуатации пистолетов стало понятно, что они не пригодны для качественного применения.

Документы, найденные на почте Ершова

Кроме этого, на почте российского полковника нашли доклад террористической организации "Центр поддержки Новороссии" на тему "Как Россия проигрывает войну на Донбассе?"

Доклад "Центра поддержки Новороссии"

В украинском подполье отметили, что женатый Ершов не забывает об "амурных делах". В частности, он сохраняет уникальный контент от своих любовниц.

Контент на почте Ершова

"Украинское сопротивление оставляет за собой право использовать данные и информацию, которые получил о размещении отдельных подразделений ВС РФ в Украине. Некоторые, уже и успешно использовали для демобилизации отдельных военных россиян. Демобилизации, конечно, но есть нюанс", — добавили в подполье.

Полковник Росгвардии Роман Ершов: что о нем известно

Роман Анатольевич Ершов — руководитель спецподразделения росгвардии ОМОН по Калужской области. Он командовал подразделением во время вторжения российской армии в Украину с территории Беларуси.

В феврале 2022 года Роман Ершов был подполковника, однако его повысили до полковника за участие в боевых действиях.

Роман Ершов

Напомним, 21 августа сообщалось, что хакеры "Кибер Сопротивление" взломали данные российского политика, заместителя председателя Госдумы РФ Александра Бабакова. В Думе он занимался международными вопросами — межпарламентское сотрудничество, связи с соотечественниками за рубежом.

1 сентября стало известно, что российские военные хакеры атаковали мобильные устройства украинских бойцов. Они хотели узнать планы боевых действий и похитить конфиденциальную боевую информацию. В частности, российские хакеры пытались в планшеты, которые ВСУ использовали для "планирования и выполнения боевых задач".