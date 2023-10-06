От "Борисоглебска-2" до радара "Небо-У": потери российских оккупантов по данным Oryx

Украинские военные уничтожили редкие радары и станции РЭБ оккупантов, а также более 20 автотехники. Часть из техники стала трофейной.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, во время которой уничтожается российская техника десятками единиц. Об этом сообщает Якуб Яновский, который ведет подсчет потерь на основе видео или фото доказательств.

Российские оккупационные войска потеряли большое количество артиллерии от 100-мм пушки МТ-12 до 203-мм САУ "Пион". Всего ВСУ уничтожили 8 и повредили 1 артиллерийскую установку. Также была уничтожена одна система залпового огня БМ-21 "Град".

Среди стоимостных потерь у врага комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", которая стоит примерно 200 млн долларов.

Также была уничтожена радиолокационная станция "Небо-У", которая должна выявлять воздушные цели для ПВО и Сухопутных войск.

В списке добавилось 3 уничтоженных танка ВС РФ — Т-72Б, Т-72Б3 образца 2016 года и один неизвестный Т-72. Один Т-80 был поврежден. В легкобронированной технике у врага 7 БМП и БТРов, среди которых одна МТ-ЛБ стала трофеем. Военные уничтожили российскую систему для разминирования УР-77, два БРЭМ-1, а еще машину для артиллерийской разведки ПРП-4, командирскую машину Р-149МА1 и КамАЗ с экскаватором.

Обновленные потери российских войск Обновленные потери российских войск

Кроме этого ВС РФ потеряли сразу 23 машины:

10 КамАЗ 6х6 — один стал трофеем;

8 УАЗ-452 "Буханка", из которых 7 уничтожено, а одна повреждена;

3 Урал-4320 уничтожено;

1 УАЗ-3303 уничтожен;

1 УАЗ-469 поврежден.

ВСУ сбили два БПЛА: "Орлан-10" и "Элерон 3-СВ", а также уничтожили зенитку ЗУ-23-2. Всего в списке потерь оккупантов прибавилось 55 единиц техники.

В украинской армии также были потери, но 3 самолета Су-24М и еще один не идентифицированный добавились сейчас, но их потеря произошла в начале полномасштабной войны. Однако кроме этого оккупанты выбили 4 единицы артиллерии, из которых британская САУ AS-90 получила повреждения. В наступлении Силы обороны потеряли 9 единиц легкобронированной техники. Всего в списке потерь добавилось 27 единиц вооружения.

Обновленные врата Сил обороны

Напомним, 5 октября в Испании анонсировали поставки Украине 6 ЗРК HAWK для усиления ПВО.

4 октября в ССО показали уничтожение российского склада боеприпасов в Донецкой области.