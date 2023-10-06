Беспокоится за Крым: Шольц исключает возможность поставлять Taurus в Украину, — Politico

По словам канцлера Олафа Шольца, его беспокоит, что придется передать Украине координаты российских военных целей. Это будет означать, что Германия глубже присоединится к войне против РФ.

В конце сентября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус уверял, что в течение одной-двух недель будет принято решение о предоставлении Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. С ним соглашалась глава Комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн: она использовала слово "немедленно", подтвердив возможность поставки. Однако 5 октября Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что вопрос с Taurus далек от решения. О деталях заявления политика написало издание Politico.

По словам главы правительства Германии, "на данный момент" он имеет два оправдания для отказа от поставок Taurus. Во-первых, для этого нужно внести изменения в Конституцию. Во-вторых, это приведет к эскалации отношений с Россией.

Заявления Шольца прозвучали в Гранаде (Испания), где проходил саммит стран ЕС. Политик напомнил, что война продлится долго и еще есть время на принятие решения. Также перечислил признаки эскалации: ВСУ получит от Германии геолокацию военных целей РФ, а это будет означать, что ФРГ "примет более глубокое участие в войне". Кроме того, Украина сможет достать до Крымского моста, и этим Шольц "очень обеспокоен".

Крылатые ракеты Taurus — что известно

Taurus — авиационная крылатая ракета, которая способна лететь на расстояние до 500 км и достигать скорости 1100 км/ч. Ориентировочная стоимость — около 1 млн долл. Если бы ВСУ имели бы такую ракету, то могли достать до баз РФ в Крыму и даже до Крымского моста.

О возможности поставки Taurus СМИ начали активно сообщать с августа 2023 года. Однако прошло уже два месяца, а решение до сих пор не принято. При этом немецкие политики делают заявления, которые противоречат друг другу. В частности, когда Бундестаг подтверждает возможность предоставления, то Шольц в очередной раз сомневается, отрицает и ждет поставок ATACMS.

Между тем США допустили возможность предоставления Украине ракет ATACMS, которые запускают с установки РСЗО HIMARS. Однако выяснилось, что принято решение о менее дальнобойных снарядах кассетного типа. Впрочем, до сих пор не известно, принято ли решение и поступят ли ATACMS в Украину.

Напоминаем, в Украине продолжают развивать собственное производство современного оружия. В частности, на днях показали пуск ракеты С-200, которую переделали для ударов по наземным целям. Также появились сообщения о морском дроне "Маричка", который может достать российские корабли в Черном море.