Погиб 10-летний ребенок и десятки раненых: что известно об утреннем обстреле Харькова 6 октября

Российские ракеты шли по баллистической траектории, поэтому взрывы в областном центре прогремели до объявления воздушной тревоги. Спасатели пытаются отыскать других пострадавших, которые могут быть под завалами.

Утром 6 октября российские баллистические ракеты "Искандер-М" ударили по центру Харькова. Ракеты долетели до центра города, одна из них снесла верхнюю часть трехэтажного отеля. В результате обстрела ВС РФ погибли два человека, среди которых — 10-летний мальчик. Фокус в одном материале собрал актуальную информацию об утреннем обстреле Харькова 6 октября.

Обстрел Харькова 6 октября — реакция Зеленского

В заметке президента указано, что РФ нанесла ракетный удар по Харькову утром.

"Убитый ребенок — мальчик. Десять лет ему было", — говорится в сообщении Зеленского.

Политик соболезнует родственникам и близким погибшего. По словам президента, от российского обстрела пострадали более 20 человек. Спасатели продолжают работать и помогают людям.

В завершение Зеленский обратился к украинским воинам, которые "движутся вперед, уничтожают оккупантов и приближают возвращение справедливости для Украины". Также заверил, что Украина ответит на российский террор — будет устойчивой и будет наносить ежедневные потери оккупантам.

Обстрел Харькова 6 октября — что известно на этот час

Отметим, ВС РФ ударили по Харькову около 7:00 утра 6 октября. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что враг целился в два жилых района. На место возможных прилетов двинулись пожарные машины, сообщили источники Фокуса. Местные жители заметили столб дыма над домами.

В городе произошли два прилета, — подтвердил мэр Игорь Терехов атаку россиян. Также он заявил, что из-под завалов дома вытащили тело ребенка. Глава Харьковской ОГА уточнил, что, кроме убитого ребенка, ранены 16 человек, среди них — 11-месячный младенец. Тогда же в Национальной полиции указали, что, предварительно, ВС РФ использовали две баллистические ракеты "Искандер-М".

В 12:35 Харьковская ОГА сообщила о новой жертве россиян — из-под завалов вытащили тело 68-летней женщины. Погибшая — бабушка погибшего 10-летнего ребенка и раненого 11-месячного ребенка.

В 10:00 председатель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что в результате российского обстрела получили ранения около 25 человек. На видео, которое записали на месте событий, видно поврежденное трехэтажное здание, у которого снесена верхняя часть, а одна секция на третьем этаже разрушена до основания. Когда камера возвращается, становится понятно, что в многоквартирных домах вокруг разбиты стекла, окна, балконы. Поврежден также торговый центр. В кадр попадает воронка, которая образовалась от попадания посреди проезжей части.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя утренний обстрел Харькова 6 октября, пояснил, что российские ракеты шли по баллистической траектории, поэтому взрывы в областном центре могли прозвучать до объявления воздушной тревоги. Офицер отметил, что эксперты продолжают осматривать обломки, после чего командование официально сообщит о типе вооружения, которым ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову.

Отметим, накануне, 5 октября, ВС РФ обстреляли село Гроза под Купянском. Враг ударил ракетами "Искандер" по кафе, где находилось более 50 человек. 6 октября стало известно, что количество погибших — 52 человека.

Напоминаем, в ночь с 5 на 6 октября ВС РФ запустила по Украине несколько групп дронов-камикадзе Shahed-136, которые взлетели в Крыму и направились в Одесскую область, а также в направлении центральных и северных областей. Воздушные Силы ВСУ доложили, что силам ПВО удалось сбить 25 из 33 вражеских устройств.