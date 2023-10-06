ВС РФ перебрасывают советские гаубицы Д-20 в Крым: "Атеш" рассказал подробности (фото, видео)

Крымские больницы заполнены ранеными оккупантами из Запорожского направления. В подполье считают, что военную технику враг перебрасывает в Джанкой из Мелитополя.

Во временно оккупированном Гвардейском Симферопольского района украинское подполье зафиксировало переброску советских расконсервированных гаубиц Д-20. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент в Гвардейском обнаружил переброску только снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33)", — говорилось в сообщении.

Агент отметил, что на вокзале "Остряково" в Гвардейском за две последние недели участились случаи переброски различных орудий и техники в сторону Джанкоя, вероятно, из временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Кроме этого, больницы Крыма заполнены российскими ранеными именно с этого направления.

Добавили, что пушку Д-20 (152 мм) в своей модификации Д-22 используют на САУ 2С3 "Акация", именно их уничтожение участилось на фронте.

Гаубица Д-20: что о ней известно

Советская гаубица Д-20 — 152 мм прицепная пушка, которую разработали в 1947 году. Эффективная дальность ее стрельбы — 17 410 метров, а при введении стрельбы активно-реактивными снарядами ее дальность достигает 24 тысяч метров.

Гаубицы Д-20 некоторое время находилась на вооружении так называемых первого и второго армейских корпусов. Однако летом-осенью 2022 года они перешли в распоряжение подразделений Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 16 августа стало известно, что бойцы 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова уничтожили гаубицу Д-20. Аэроразведчикам удалось зафиксировать российскую технику, после чего артиллеристы ее ликвидировали.

В мае на левом берегу Днепра в Херсонской области украинские военные уничтожили российскую пушку Д-20. Удар был нанесен высокоточным боеприпасом М982 Excalibur.