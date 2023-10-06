ПВО войск РФ сбила над Мариуполем собственный истребитель Су-35, — СМИ (видео)

Происшествие, со слов местных, произошло в Кальмиусском районе. Журналисты пишут, что пилот российского боевого самолета катапультировался.

Российский самолет якобы упал вблизи Володарской трассы возле Мариуполя. В Telegram "Типичный Донецк" опубликовано соответствующее видео.

В комментариях местные предположили, что событие произошло на территории Кальмиусского района. По мнению корреспондентов, боевой самолет РФ сбила российская ПВО.

По информации издания "Мілітарний", российские военные сбили собственный истребитель Су-35. Пилоту удалось спастись, продолжается спасательная операция.

Пропагандистский Telegram-канал"Военный осведомитель" подтвердил факт атаки ПВО РФ собственного самолета. По их информации, пилот сумел выжить.

Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Пропагандисты заявляют, что с такими темпами скоро останутся без авиации.

Падение самолетов РФ

Российские войска вблизи Токмака могли уничтожить собственный современный Су-35. Минобороны Великобритании 4 октября сообщило, что 28 сентября 2023 года российские силы противовоздушной обороны, вероятно, сбили один из собственных многоцелевых боевых самолетов Су-35 над городом Токмак, примерно в 20 км позади текущей линии фронта". Российская Федерация, вероятно, потеряла только пятый Су-35, который считается самым современным боевым самолетом РФ. В целом враг остался без 90 самолетов.

21 сентября в РФ произошла новая авария с участием военного самолета. Грузовой военный самолет Ил-76 вылетел из аэропорта "Кольцово" в Ростов-на-Дону. После набора высоты выяснилось, что из строя вышла одна из его навигационных систем. Модернизированный Ил-76МД-90А может перевозить весь перечень вооружений и техники десантных войск РФ.

Напомним, 2 сентября воины ВСУ показали, как применили ПЗРК Stinger и сбили ракету Х-101. Бойцы мобильной группы ПВО в течение двух недель уничтожили две воздушные цели. Благодаря именно оружию американского производства им удалось попасть по ракете Х-101 и дрону-камикадзе Shahed, которые угрожали Киеву.