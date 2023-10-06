Потери армии РФ: только за лето оккупанты лишились 23 современных танка "Прорыв" (фото)
Раскрыты уточненные данные о потерях армией РФ современных танков, непобедимость которых оказалась мифом.
За время летнего наступления Сил обороны Украины российские оккупанты потеряли как минимум 23 современных танка Т-90М "Прорыв", сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем телеграм-канале.
"При этом 12 из них уничтожены, 10 повреждены и 1 танк затрофеен ВСУ. И это только верифицированные данные, которые отличаются от реальных в меньшую сторону", — добавляет аналитик.
Коваленко обращает внимание на отличительные пропорции количества уничтоженных танков к поврежденным и сравнивает потери российской армии с потерями ВСУ в технике, предоставленной западными партнерами.
"Украинские подразделения потеряли танки Leopard-2 (6 уничтожено, 12 повреждено) и Challenger-2 (1 уничтожен)", — добавляет Коваленко.
Сколько танков потеряла РФ
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российская армия потеряла на поле боя в Украине по состоянию на 6 октября 2023 года уже 4777 танков, из них 20 — только за одни сутки.
Общие боевые потери РФ с начала широкомасштабного вторжения в Украину предварительно составляют более 281 тысячи человек личного состава.
Напомним, Фокус писал, что 12 сентября стало известно о захвате танка "Прорыв" в районе села Работино в Запорожской области.
Кроме того, Фокус сообщал, Силы обороны Украины десятками уничтожают российскую технику на Луганщине. "Острые Картузы", среди прочего, ликвидировали новейший российский танк Т90 "Прорыв".
Не обходится и без обычных казусов в войсках РФ. Российские пропагандистские источники распространили видео, пишет Фокус, на котором заметно, как дрон-камикадзе "Ланцет" уничтожает танк. Утверждается, что на кадрах словенский M-55S, который передали Украине. Однако Defence Blog установили, что в кадре один из самых современных танков в оккупационной армии Т-90М "Прорыв".