ХАМАС атаковал Израиль: боевики пересекли границу, ЦАХАЛ призывает резервистов (фото, видео)

Армия обороны Израиля объявила в стране военное положение и начала наносить ответные удары по боевикам из Сектора Газа. СМИ сообщают о погибших и раненых.

Утром 7 октября боевики ХАМАС, которые дислоцируются в Секторе Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю. Об этом сообщило израильское издание Cursorinfo.

В Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, заявили о проникновении боевиков из Сектора Газа на территорию страны. Кроме этого, вероятно, была попытка проникнуть в страну через море в районе Ашкелона.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛ борются с врагом на всех местах проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", — цитируют журналисты министра обороны Йоава Галанта.

В СМИ отметили, что под ударами оказались населенные пункты в центральной и южной части страны, зафиксированы попадания в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве, Ашкелоне и Явнеме, Бат-Ям, Кирьят-Гат, Нетивот, Кфар-Саба, Беэр-Шева, Рамат ха-Шарон.

По информации национальной спасательной организации Израиля "МАДА", в результате атаки есть погибшие, ранения получили по меньшей мере 15 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, шестеро — средней степени тяжести, семеро имеют легкие ранения.

Отметили, что ЦАХАЛ объявил в стране военное положение и начал наносить ответные удары. Министр обороны Израиля Йоав Галант ввел так называемую "особую зону" в радиусе 80 километров от границы с сектором Газа, которая в том числе включает и центр страны. Полиция просит местных жителей не выходить на улицу в ближайшее время.

"Начался массированный ракетный обстрел израильской территории из Газы, и террористы проникли на территорию Израиля в ряде различных мест", — говорилось в сообщении полиции.

"ХАМАС является правящей организацией в Секторе Газа, ответственной за это нападение, и она будет нести последствия и ответственность за события", — заявили в ЦАХАЛ.

По информации местных жителей Сдерота, боевики якобы захватили десятки домов, а полиция не отвечает на звонки. О террористах также сообщили жители других приграничных территорий. Также боевики захватили КПП "Эрецт". В некоторых населенных пунктах идет перестрелка между террористами и израильским спецназом. Кроме этого, о группе боевиков сообщают в Нетивоте. В частности, местные жители сообщают об уличных боях — произошла перестрелка. Также боевики начали брать в заложники гражданских и военных.

По сообщениям соцсетей, в Израиле взломали систему оповещения воздушной тревоги. После ракетных ударов аэропорт в Тель-Авиве "Бен-Гурион" временно закрыли.

В Армии обороны Израиля показали населенные пункты, жители которых проснулись от звуков сирены и ракетных обстрелов.

В соцсетях появилось видео с работой системы противоракетной обороны "Железный купол" по ракетам, выпущенным с территории Сектора Газы.

Заявление боевиков Сектора Газа

По информации Reuters, ответственность за ракетную атаку взяло на себя исламское движение ХАМАС. Старший военный командующий ХАМАС Мохаммад Дейф через трансляции в СМИ объявил о начале операции и призвал палестинцев во всем мире к борьбе.

"Это день величайшей битвы, которая завершает последнюю оккупацию на земле", — сказал Мохаммад Дейф.

По его словам, было запущено около пяти тысяч ракет, тогда как израильские СМИ сообщили лишь о 300.

Напомним, 10 мая с территории Ливана в направлении юга Израиля было выпущено более сотни ракет, в результате чего жители израильских городов, граничащих с Сектором Газа и Тель-Авива, слышали сигналы воздушной тревоги. По стране тогда было выпущено более 170 ракет.