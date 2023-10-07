"Песни о ВСУ крутят в кафе": коллаборантка из киевского вуза побывала в Мелитополе (фото)

В Мелитополе, как заявила бывшая преподавательница киевского вуза Евгения Бильченко, чувствуется украинский дух даже после длительной оккупации российскими войсками, поскольку по радио и на телевидении звучит украинская речь, а в кафе слышны песни в поддержку ВСУ.

Подозреваемая в госизмене экс-преподаватель киевского вуза Евгения Бильченко распространила фото на фоне триколора РФ, а также посетила временно оккупированный Мелитополь. В Telegram-канале она опубликовала соответствующие сообщения.

Сейчас бывшая преподавательница четко выражает свою прокремлевскую позицию. На соответствующих фотографиях она зафиксирована с автоматом на фоне российского флага, тем самым открыто поддержав войну РФ против Украины.

Коллаборантка рассказала, что недавно была в Мелитополе. Она обеспокоена, что в городе чувствуется украинский дух даже после длительной оккупации российскими войсками.

"След языка есть везде: по радио, в надписях, по телеку... Даже о ВСУ песни крутят кафе. Никто не глушит", — пожаловалась Бильченко.

Кто такая Евгения Бильченко

Евгения Бильченко — бывшая профессор культурологии Национального педагогического университета им. Она в 2021 году публично критиковала закон о функционировании украинского языка. Коллеги и студенты требовали ее увольнения, а ректор вуза не спешил принимать решение, что спровоцировало скандал. Впоследствии Бильченко отстранили от работы, когда она назвала Украину "американской колонией".

Евгения Бильченко — подозреваемая в госизмене

Бывшая преподавательница университета им. Драгоманова в Киеве, как сообщили в Офисе Генпрокурора, создала агентурную сеть для помощи оккупантам в наступлении на столицу. Она корректировала огонь войск РФ в Киеве. Ей объявили подозрение в государственной измене в условиях военного положения, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, СБУ 22 сентября задержала российскую информаторку. Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников.