Изучив опыт войны в Украине: боевики ХАМАС применяют дроны для сброса гранат (фото)

Боевики распространяют видео с моментами атаки на израильские вышки, танки, военные машины и солдат ЦАХАЛ, пишут израильские журналисты.

Во время атаки на Израиль боевики ХАМАС активно применяют малоразмерные ударные БпЛА против израильской армии ЦАХАЛ, переняв опыт войны в Украине. Об этом пишет местное издание newsru.co.

Судя по публикациям в палестинских соцсетях, боевики ХАМАС в течение дня войны против Израиля активно применяют малоразмерные ударные БпЛА — мультикоптеры, способные сбрасывать взрывчатку на цель.

Также распространяются видеозаписи, сделанные с камер таких беспилотников. На них показаны моменты атаки на израильские вышки, танки, военные машины и солдат израильской армии.

Атака Хамас на Израиль

Утром 7 октября боевики ХАМАС, которые дислоцируются в Секторе Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю. По данным ЦАХАЛ, по территории Израиля было выпущено более 2200 ракет. Боевики напали на военную базу и начали расстреливать мирных жителей в населенных пунктах, которые расположены вблизи границы с Палестиной.

Армия Израиля объявила операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Уже через несколько часов армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Сектору Газа .

В Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты готовы сделать все, чтобы Израиль мог защититься от нападения боевиков ХАМАС.

Украинские власти осудили нападение исламских боевиков ХАМАС на Израиль. МИД Украины поддержало Израиль в его праве защищать свой народ.