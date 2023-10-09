"Пытаются оправдать свою неудачу": Иран отрицает свою причастность к атакам ХАМАС

Официальный Тегеран заявил о своей поддержке Палестины. По мнению миссии Ирана в ООН, операция ХАМАС стала "самым большим провалом" израильских организаций безопасности.

Представительство Ирана в ООН заявило, что Тегеран не причастен к атаке исламских боевиков ХАМАС на Израиль Об этом сообщило издание Reuters.

В издании отметили, что Иран не скрывает того, что поддерживает, финансирует и вооружает ХАМАС и другую палестинскую боевую организацию "Исламский джихад".

"Мы решительно поддерживаем Палестину, однако мы не участвуем в ответе Палестины, поскольку он принимается исключительно самой Палестиной", — говорилось в отчете миссии Ирана в ООН.

Тегеран заявил, что Палестина приняла меры, которые представляют собой вполне законную защиту от "семи десятилетий репрессивной оккупации и ужасных преступлений, совершенных незаконным сионистским режимом".

По мнению миссии Ирана в ООН, "успех" операции ХАМАС произошел из-за того, что она была неожиданной, в результате это стало "самым большим провалом" израильских организаций безопасности.

"Они пытаются оправдать свою неудачу и приписать ее мощности разведки Ирана и оперативному планированию", — подчеркнула миссия Ирана в ООН.

Добавили, что Израилю трудно согласиться с тем, что в разведывательном сообществе рассказывают, что страна якобы потерпела поражение от палестинской группировки.

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи".8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.