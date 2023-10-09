Результат артиллерийского "ударного кулака": обновленные потери ВС РФ по данным Oryx

Силы обороны смогли уничтожить ТОС-1 "Солнцепек", три РСЗО "Ураган" и "Град", а также ряд другой техники.

Украинская армия продолжает наступательные действия. Оккупанты потеряли 10 единиц артиллерийского вооружения, среди которого есть ТОС-1 "Солнцепек". Об этом сообщает Якуб Яновский, который ведет подсчет потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото и видео доказательств.

Недавно в ВСУ заявили, что благодаря западной помощи в украинской армии есть дальнобойный ударный кулак, который уничтожает российскую артиллерией.

Украинские средства более дальнобойные, чем российские. Поэтому у оккупантов прибавилось 10 единиц утраченной техники:

2 САУ 152-мм "Акация";

2 САУ 120-мм "Нона";

2 РСЗО 220-мм "Ураган";

1 РСЗО 122-мм "Град";

1 220-мм тяжелая огнеметная система "Солнцепек";

1 100-мм противотанковая пушка МТ-12;

1 82-мм автоматический миномет "Василек" — стал трофеем.

Кроме этого украинские военные уничтожили машину 1В119 для артиллерийского корректировки огня. Также Силы обороны уничтожили 15 танков, среди которых 3 танка Т-90М "Прорыв", 4 Т-80БВ и Т-72. Часть машин была повреждена и брошена. Два танка идентифицировать не удалось. Кроме этого оккупанты теряют легкобронированную технику. Всего 8 машин, среди которых МТ-ЛБ с корабельными пушками 2М-3.

Обновленные потери российских войск Обновленные потери российских войск

В списке потерь российских оккупантов добавился один истребитель, который был потерян ранее и ЗРК "Стрела-10". Силы обороны захватили БПЛА "Орлан-10" и уничтожили Supercam S350. Также военные уничтожили 15 единиц транспорта российских войск, среди которых джипы, грузовики и топливозаправщики. Всего в российском списке потерь прибавилось 53 единицы техники.

У украинской армии также были потери. Всего 9 единиц техники, среди которых 7 легкобронированной техники, одна САУ Krab и грузовик КрАЗ.

Обновленные потери украинской армии

Напомним, 9 октября в ССО показали, как уничтожили российскую артиллерию благодаря дронам-камикадзе и артиллерии.

9 октября в соцсетях заявили, что ракета С-200 ударила по секретной базе ВС РФ в Крыму.