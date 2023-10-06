Контрбатарейная борьба ВС РФ невозможна: Украина имеет дальнобойный ударный кулак, — ВСУ

По данным начальника управления Сергея Баранова, иногда эффективность украинской контрбатарейной борьбы достигает 90%. Это означает, что вражеские установки уничтожаются еще до того, как враг готов их использовать.

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На вооружении украинской армии есть западные высокоточные ракетно-артиллерийские системы, которые позволили создать дальнобойный "огневой кулак". Оккупанты не могут вести контрбатарейную борьбу. Об этом сообщает начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов.

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По словам Баранова, "китами" современной артиллерии является максимальная автоматизация, цифровые разработки для артрозведки и автоматизированных систем управления огнем и средства контрбатарейной борьбы. Украинские военные открывают огонь по российской артиллерии заблаговременно, еще до того, как оккупант будет готов к применению артиллерии. При этом украинские системы бьют на большее расстояние, чем российская.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу", — заявил Баранов.

Он также добавил, что успех в этом достигается благодаря обученности бойцов и применения нового программного обеспечения вместе с автоматизированной системой управления огнем. Также офицер сообщил, что иногда до 90% огневого поражения сил и средств противника приходится на Ракетные войска и артиллерию.

Баранов отмечает, что украинским военным постоянно нужно придумывать новые способы и методы огневого поражения, а также совершенствовать оружие и навыки. Среди важных задач украинских военных — наносить поражение так, чтобы не вредить не военным объектам.

Напомним, 5 октября Зеленский заявил, что Украина получит больше дальнобойного оружия и артиллерии.

3 октября OSINT-еры установили, что скоро Украина обойдет РФ по количеству выстрелов артиллерии на фронте.