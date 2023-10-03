Украина скоро обойдет РФ по количеству выстрелов артиллерии на фронте, — OSINT (инфографика)

По словам аналитика, Россия начала полномасштабное вторжение с 20 миллионами снарядов на складах, однако эти запасы уже почти израсходованы.

Related video

Уже этой осенью ВСУ смогут превзойти ВС РФ по количеству артиллерийских выстрелов. К такому выводу пришел OSINT-исследователь под ником HerrDr8, о чем поделился у себя в X (ранее Twitter).

Он проанализировал различные оценки интенсивности артиллерийского огня. Согласно опубликованной им инфографике, РФ начала полномасштабное вторжение с 20 миллионами снарядов на складах. Кроме того, она повысила производство до 1,5 миллиона в год, имея цель выйти до показателей в 2 миллиона снарядов в год. Однако большая часть запасов снарядов уже израсходована. Более того, даже если у Москвы получится достигнуть указанных показателей производства боеприпасов, то ВС РФ не смогут поддерживать такую же плотность огня, как это было ранее.

Исходя из выводов HerrDr8, можно предположить, что уже к концу текущего года ВС РФ будут выстреливать только 7000 снарядов в день. Это в 9 раз меньше, чем в начале полномасштабного вторжения. Аналитик отметил, что снаряды разных калибров применяются неравномерно. Дело в том, что запасы одних у россиян еще есть, тогда как другие — в острейшем дефиците.

Интенсивность артиллерийского огня Фото: HerrDr8

Ранее сообщалось, что ВС РФ приварили двухметровый "мангал" с ветками на старый танк Т-54Б. Огромная надстройка значительно ухудшает незаметность танка и затрудняет его маскировку в посадке, но "козырек" имеет цель уберечь танк от поражения дронами-камикадзе.

Кроме того, напомним, что армия США готова оперативно передать Украине ракеты ATACMS. По словам помощника главы Пентагона по закупкам Дугласа Буша, вооруженные силы страны готовы предоставить Киеву часть своих ракет большой дальности, которые имеют кассетную боевую часть.