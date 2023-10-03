Україна скоро обійде РФ за кількістю пострілів артилерії на фронті, — OSINT (інфографіка)

За словами аналітика, Росія почала повномасштабне вторгнення з 20 мільйонами снарядів на складах, однак ці запаси вже майже витрачено.

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Уже цієї осені ЗСУ зможуть перевершити ЗС РФ за кількістю артилерійських пострілів. Такого висновку дійшов OSINT-дослідник під ніком HerrDr8, про що поділився у себе в X (раніше Twitter).

Він проаналізував різні оцінки інтенсивності артилерійського вогню. Згідно з опублікованою ним інфографікою, РФ почала повномасштабне вторгнення з 20 мільйонами снарядів на складах. Крім того, вона підвищила виробництво до 1,5 мільйона на рік, маючи на меті вийти до показників у 2 мільйони снарядів на рік. Однак більша частина запасів снарядів уже витрачена. Ба більше, навіть якщо Москві вдасться досягти зазначених показників виробництва боєприпасів, то ЗС РФ не зможуть підтримувати таку саму щільність вогню, як це було раніше.

Виходячи з висновків HerrDr8, можна припустити, що вже до кінця поточного року ЗС РФ будуть вистрілювати тільки 7000 снарядів на день. Це в 9 разів менше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Аналітик зазначив, що снаряди різних калібрів застосовуються нерівномірно. Річ у тім, що запаси одних у росіян ще є, тоді як інші — у найгострішому дефіциті.

Інтенсивність артилерійського вогню Фото: HerrDr8

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ приварили двометровий "мангал" з гілками на старий танк Т-54Б. Величезна надбудова значно погіршує непомітність танка і ускладнює його маскування в посадці, але "козирок" має на меті вберегти танк від ураження дронами-камікадзе.

Крім того, нагадаємо, що армія США готова оперативно передати Україні ракети ATACMS. За словами помічника глави Пентагону із закупівель Дугласа Буша, збройні сили країни готові надати Києву частину своїх ракет великої дальності, які мають касетну бойову частину.