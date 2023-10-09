Притворялся спасателем: в Одессе задержали агента РФ, который корректировал обстрелы (фото)

По версии следствия, подозреваемый добровольцем вступил в волонтерскую спасательную службу, но вместо помощи пострадавшим при разборе завалов, он фотографировал последствия ударов по Одессе.

Служба безопасности Украины раскрыла деятельность российского агента, который выдавал себя за спасателя, чтобы корректировать атаки Вооруженных сил России на Одессу. Об этом 9 октября сообщили в пресс-центре СБУ.

Чтобы маскировать свои незаконные действия, агент РФ вступил в ряды добровольцев волонтерской группы спасателей. Установлено, что он приходил на места, где требовалась помощь в разборке завалов после российских обстрелов. В действительности он фиксировал последствия атак и передавал информацию в российскую военную разведку.

Полученную разведывательную информацию оккупационные силы использовали для планирования новых атак и корректировки уже совершенных по Одессе.

Кроме того, этот российский агент выполнял еще одну задачу – попытался выявить местоположение реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в районах прифронтовой зоны области.

Согласно информации, полученной в ходе следствия, этим "помощником" оккупантов оказался 29-летний житель Одессы, который ранее входил в состав местной ячейки так называемого "Ленинского коммунистического союза молодежи". Также он поддерживал связь с агентом-спецназовцем ФСБ, который был задержан Службой безопасности Украины после выведения его из Приднестровья.

В начале вооруженного конфликта, а именно в мае 2014 года, данный гражданин активно участвовал в провокациях и массовых беспорядках в областном центре.

В начале конфликта, он подписался на вражеский Telegram-канал, который предоставлял разведывательную информацию о местонахождении украинских вооруженных сил для российской разведки.

Позднее, администратор этого канала, находящийся под прикрытием в одной из стран Центральной Азии, вышел на задержанного и передал ему контакты ГРУ.

Фото: пресс-центр СБУ

Следователи Службы безопасности Украины на основе собранных доказательств предъявили обвинение подозреваемому по статье 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 22 сентября стало известно о задержании информатора российских спецслужб. Женщина передавала врагу электронные координаты девяти объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области.

Также стало известно, что благодаря доказательной базе СБУ реальный срок заключения получил еще один коллаборант, который сотрудничал с агрессором в период оккупации части Харьковской области. Он был задержан сразу после освобождения Купянского района.