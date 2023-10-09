В ГУР предупреждают о масштабной кампании РФ по дискредитации Украины на фоне войны в Израиле

Российские спецслужбы планируют убедить Ближний Восток, что Украина якобы систематически продает оружие террористам ХАМАС. При этом используют предателя-пограничника, который сбежал в Москву.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль, при этом в течение двух суток убили ориентировочно 600 человек, а около сотни захватили в заложники. Для ударов по Израилю боевики использовали различные виды стрелкового оружия, ракеты, дроны-камикадзе и импровизированные летательные аппараты. На третий день войны в ГУР Минобороны предупредили, что Россия планирует использовать события на Ближнем Востоке, чтобы дискредитировать Украину. О деталях планов Кремля рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно данным украинской разведки, россияне заранее готовились к началу дискредитационной кампании. Главная цель Москвы — скомпрометировать Украину в глазах стран Ближнего Востока, которые должны поверить, что ХАМАС получил западное оружие от украинцев.

Война в Израиле: детали

Работники ГРУ Минобороны РФ некоторое время назад передали боевикам ХАМАС образцы оружия, которые ВС РФ удалось захватить на поле боя в Украине, говорится в сообщении разведчиков.

Теперь эти образцы продемонстрируют миру и заявят, что это Украина продала террористам оружие, полученное в рамках военной помощи от США и партнеров.

В ближайшее время следует ожидать "разоблачительных" публикаций в ряде пропагандистских прокремлевских СМИ, предостерегают в ГУР. В статьях будут утверждать, будто Украина торгует западным оружием "на регулярной основе".

Для того чтобы быть более убедительными, россияне планируют использовать предателя Романа Сырового, сообщает ГУР.

Роман Сыровой — гражданин Украины, который с 2009 года был пограничником в Луганском пограничном отряде, а с 2014 года начал работать на спецслужбы РФ. В первые дни вторжения якобы привел россиян на место дислокации 128 бригады ВСУ, заявил он росСМИ. После того получил ранение, перевелся в Мукачевский пограничный отряд и уже оттуда дезертировал вместе с семьей в Москву.

Отметим, нападение ХАМАС на Израиль началось 7 октября. Боевики пересекли границу Сектора Газа и атаковали музыкальный фестиваль, который проходил неподалеку, а также населенные пункты и военные базы. Израильское правительство немедленно объявило военное положение и всеобщую мобилизацию. Тем временем армия ЦАХАЛ начала спецоперацию по освобождению оккупированных боевиками территорий: уничтожали и захватывали боевиков, наносила ракетные удары по штабам террористов.

Аналитики исследовали ситуацию и предположили, что атака ХАМАС состоялась при поддержке Ирана, который предоставил террористам оружие для нападения на Израиль и помог спланировать боевые действия.

Между тем МИД РФ обвинили западные страны в нападении террористов. По мнению российских дипломатов, Запад якобы отказался от участия всех посредников в переговорах.

Напоминаем, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о трех попытках освободить Запорожскую АЭС от присутствия российских оккупантов. По его словам, первая попытка состоялась в августе 2022 года, через полгода после начала оккупации. Между тем западные СМИ рассказали, как ХАМАС обманул израильскую разведку: террористы убеждали, что их интересуют только деньги.