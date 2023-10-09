"Зло будет наказано": Шкиряк показал младшую дочь, которая воюет в Армии обороны Израиля (фото)

Фото своей младшей дочери, которая является солдатом Армии обороны Израиля, показал бывший советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Младшая дочь бывшего советника министра внутренних дел Украины Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля. Об этом Шкиряк сообщил 8 октября в Facebook.

"Моя самая дорогая и родная младшая дочь Христия. Сегодня она солдат ЦАХАЛа — Армии Обороны Израиля", — написал экс-советник МВД.

Дочь Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля

Шкиряк подчеркнул, что полностью солидарен с "мужественным народом Израиля в жестокой борьбе против планетарного зла — кремлевско-иранской террористической клоаки".

"Бесконечно люблю и скорблю, молюсь и очень горжусь. Зло будет наказано и уничтожено. Мы вместе, все будет победа", — добавил политик.

Дочь Зоряна Шкиряка — солдат Армии обороны Израиля

ХАМАС атаковал Израиль: что известно

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности, было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Также 8 октября в пресс-службе офиса премьер-министра Израиля заявили, что более ста израильтян были похищены боевиками ХАМАС. Тогда как еще более 600 человек были убиты, а две тысячи — ранены.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и "Хезболлы" заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.