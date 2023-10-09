Звучат сигналы тревоги: по Израилю выпущено более 10 ракет со стороны Ливана, — СМИ

После обстрела в секторе Газа прекратилась подача воды, электроэнергии и топлива.

В понедельник, 9 октября, около 12 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

"С юга Ливана в сторону Израиля было выпущено 12 ракет", — говорится в сообщении.

По данным источника, ранее в центральной и северной частях Израиля прозвучали сирены тревоги.

Также в источнике сообщают, что подача воды, электроэнергии и топлива в секторе Газа прекращена.

Отметим, что ливанские власти получили заверения от шиитского движения "Хезболла", что оно не присоединится к боевым действиям между Израилем и ХАМАС, если израильтяне не предпримут действий против Ливана.

7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. В частности было выпущено более двух тысяч ракет, после которых боевики начали вторжение в страну. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиле официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф", который не применялся с 1973 года.

Утром 9 октября стало известно, что Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по Сектору Газа. По сообщению СМИ, были поражены командные пункты ХАМАС, здание, в котором проживали боевики, командный центр, "оперативное имущество" и актив, который использовался для разведки.

Напомним, издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ХАМАС и Хезболла заявило, что Иран одобрил вторжение боевиков ХАМАС в Израиль и помог организовать нападение. В частности, атака на Израиль планировалась офицерами Корпуса стражей исламской революции Ирана и боевиками с августа.