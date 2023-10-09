"Нарушение прав человека": в ООН сделали скандальное заявление о деятельности Украины против УПЦ

В свежем докладе утверждается, что ООН задокументировала 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало меры украинской власти, принятые против УПЦ, как нарушения прав граждан. Об этом сообщается в докладе на сайте ведомства.

Так, в документе отмечается, что на территории, подконтрольной Украине, правительство и местные власти приняли ряд мер против Украинской православной церкви, в том числе расторгли договор аренды государственной Киево-Печерской лавры.

Кроме того, УВКПЧ задокументировало 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.

"При этом напряженность была особенно высокой в марте и апреле 2023 года", — говорится в докладе.

В докладе говорится, что на территориях, захваченных россиянами, отмечены преследования священников как УПЦ, так и ПЦУ, а также секты Свидетелей Иеговы, которая объявлена в РФ экстремистской организацией.

Напомним, что две трети украинцев, или 66%, считают, что деятельность Украинской православной церкви, состоящей в единстве с Московским патриархатом, необходимо запретить. Таковы результаты опроса, который с 26 мая по 5 июня провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

А 4 сентября Фокус писал, что наместник Киево-Печерской Лавры архимандрит Авраамий заявил, что в Киево-Печерской Лавре могли работать российские агенты.