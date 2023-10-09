Удар по селу Гроза: Небезня заявил о якобы уничтожении "неонацистов" (видео)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя сказал, что почти все погибшие в результате российского удара по селу Гроза якобы были мужчинами призывного возраста.

Постоянный представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя утверждает, что 5 октября Вооруженные силы РФ ударили не по мирным жителям села Гроза в Харьковской области, а по "неонацистам". Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН 9 октября.

По словам Василия Небезни, в кафе, по которому россияне нанесли ракетный удар, якобы проходили похороны "одного их высокопоставленных украинских националистов".

"Разумеется, в них участвовало множество его подельников неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", — сказал представитель РФ в Совбезе ООН.

Василий Небезня также сказал, что российские войска якобы не наносят ударов по гражданским объектам и не целятся по мирным жителям.

Удар по селу Гроза: что известно

Напомним, 5 октября российские военные нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Под удар попало кафе, в котором проходили поминки. В результате удара погибли 52 человека.

СМИ выяснили, что местные жители поминали военного Андрея Козыря, который вместе с сыном вернулся из Польши в первые дни войны. Он погиб в 2022 году после трех суток на фронте и был похоронен в Днепропетровской области. После деоккупации села Гроза, семья Андрея решила перезахоронить его.

Представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко отметил, что для этого удара российская армия использовала ценную ракету. По его мнению, россияне могли нанести удар по кафе, думая, что там находятся военные, однако там были только гражданские люди, в основном – женщины.