Российские хакеры объединились с террористами ХАМАСа для кибератак на Израиль, — Bloomberg

По словам журналистов, группа Killnet объявила, что будет атаковать сайты израильских государственных органов. Также об этом заявила группа Anonymous Sudan, которую также связывают с РФ.

Российские хакеры объединились с террористами ХАМАСа, чтобы атаковать сайты правительства Израиля и средств массовой информации. Об этом пишет издание Bloomberg.

В частности, как сообщается, группа Killnet, состоящая их россиян "патриотов", объявила, что будет атаковать сайты израильских государственных органов. Речь идет о DDoS-атаках. Хакеры обвинили Израиль в кровопролитии и поддержке Украины и НАТО. По словам хакеров, они 8 октября смогли на время отключить сайты израильского правительства и веб-сайт агентства безопасности "Шин Бет".

По словам журналистов, Anonymous Sudan также заявила о поддержке ХАМАСа. Издание пишет, что эту группировку также подозревают в том, что она является подставной группой россиян. Она атаковала сайт газеты The Jerusalem Post.

Как рассказал эксперт по разведке угроз в компании по кибербезопасности Truesec AB Маттиас Волен, другие российские хакеры тоже выбирают сторону террористов ХАМАСа в войне против Израиля.

"Их действия больше похожи на оппортунистические удары. Конфликт создает заголовки газет, которые привлекают такие группы, как Killnet, пытающиеся монетизировать DDoS-атаки. Это по-прежнему посылает сигнал о том, что Россия находится на стороне ХАМАС и против Израиля", — сказал он.

Издание пишет, что множество других хакерских групп также заявили, что взламывают сайты инфраструктуры Израиля, включая электростанции и системы оповещения о ракетных атаках. В материале говорится, что Израиль часто становится объектом кибератак, и в некоторых из них постоянно обвиняют иранских хакеров. Однако пока неясно, были ли хакерские силы Ирана вовлечены в нынешний конфликт.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ заинтересована в разжигании войны в Израиле. Глава государства обсудил ситуацию в Израиле и на Ближнем Востоке с главами разведки и дипломатами.

Также сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации сравнил ХАМАС с ИГИЛ. Он пообещал отомстить за каждого заложника, захваченного боевиками ХАМАС, а те в ответ пригрозили казнить пленных за каждый разрушенный Израилем дом.