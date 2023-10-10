Мобилизация в Украине: какие документы должны быть у работников ТЦК при вручении повестки

В Министерстве юстиции Украины отметили, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских граждан и военнообязанных.

Представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые занимаются вручением повесток военнообязанным, можно просить предъявить документы, ведь не у всех есть такие полномочия. Детали об этом разъяснили в Министерстве юстиции Украины.

В Минюсте отметили, что работники ТЦК и СП не имеют права проверять документы у гражданских лиц и военнообязанных. Именно поэтому на практике они патрулируют совместно с представителями Нацполиции и вручают повестки мужчинам.

Проверять документы могут только уполномоченные представители:

Национальной полиции Украины,

Службы безопасности Украины,

Национальной Гвардии Украины,

Государственной пограничной службы Украины,

Государственной миграционной службы Украины,

Государственной таможенной службы Украины,

Вооруженных сил Украины;

Какие документы должны иметь работники полиции

По п. 5 Постановления КМУ № 1456, полицейские и работники ТЦК должны предъявить по требованию приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия лица, осуществляющего проверку.

Согласно ч. 3 ст. 18 ЗУ "О Национальной полиции", обращаясь к лицу для проверки документов полицейский обязан:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Важно отметить, что полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках.

Какие документы можно требовать у работников ТЦК

Постановление №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки" закрепляет права и обязанности работников ТЦК. Согласно одному из пунктов Положения граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Таким образом уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца обязаны предъявить:

приказ коменданта о проверке документов (или копию);

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание определенное в п. 7 Порядка проверки.

Кто имеет право вручить повестку

Повестку необязательно должен вручать работник ТЦК и СП. Она может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством.

Таким образом повестку могут вручать:

представители органа СБУ;

представители подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющие многоквартирных домов.

Напомним, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин рассказал, что право на отсрочку от мобилизации имеют студенты и лица, нуждающиеся в этом по состоянию здоровья, или те, кто ухаживает за больными родственниками. Также существуют категории лиц, которые не подлежат призыву на службу.

Адвокат Роман Симутин заявил, что военкомы не могут задерживать и принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК и СП. По его словам, это могут делать только полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов и военная служба правопорядка.