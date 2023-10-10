Перебросили лучшие силы на два направления: РФ пытается "заморозить фронт" до марта 2024, — ISW

Россияне сосредоточили свои самые многочисленные и профессиональные силы на Мелитопольском и Бердянском направлениях — приоритетных для ВС РФ. Согласно прогнозу, оккупационная группировка попытается не допустить прорывов ВСУ или "чувствительного успеха на оперативном уровне".

Российские войска могут проводить перегруппировку своей южной части войск, дислоцированной на оккупированной территории Украины, а в районе Гуляйполе Пологовского района ВС РФ провели, вероятно, упредительное наступление для защиты от украинского контрнаступления. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 10 октября.

Со ссылкой на украинские источники сообщается, что российское военное командование недавно провело перегруппировку южного подразделения для работы по двум направлениям — Мелитопольскому и Бердянскому. Здесь россияне сосредоточили самые многочисленные и профессиональные силы.

Преимущественно, это мотострелковые подразделения восточного военного округа, "самая сильная" армия, 5-я общевойсковая армия, две "не столь мощные" армии восточного округа, 29, 36 подразделения, а также 40, 155 бригады Черноморского флота, 336 бригада морской пехоты.

По словам обозревателя, для российского командования усиление южной группировки оккупационных войск важнее остальных на всей линии фронта.

Война в Украине: прогноз

В свою очередь, находящийся под стражей экс-главарь пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин вновь заявил, что военное руководство РФ будет проводить стратегическую оборону, чтобы "заморозить линию фронта" до президентских выборов в РФ в марте 2024 года.

Жена Гиркина опубликовала его письмо, написанное 29 сентября. В нем официально признанный судом в Гааге массовый убийца рассуждал о текущем положении на фронте и дал свой прогноз относительно действий российских войск.

Определенные группы в российском руководстве предлагают заморозить текущую линию фронта в Украине и выступают против тех, кто поддерживает продолжение наступательных операций. Гиркин на 99% уверен в том, что Кремль решит "заморозить фронт" до президентских выборов в марте 2024 года.

Согласно прогнозу, ВС РФ будут пытаться не допустить прорывов ВСУ или "чувствительного успеха на оперативном уровне". Любые действия российского правительства, направленные на укрепление войск до президентских 2024 года, вероятно, ухудшат социальное, экономическое и внутриполитическое положение в РФ.

Напомним, что РФ может планировать выход из договора о запрете ядерных испытаний.

Также сообщалось, что накануне, 10 октября, ВСУ продвинулись к лесополосе между Работино и Вербовым.