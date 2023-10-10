Leopard ждет добычу: 21 бригада показала шведские танки на вооружении (фото)

Украинские военные имеют на вооружении шведские Stridsvagn 122, которые являются лицензионной копией танков Leopard 2A5, но с рядом улучшений.

21 отдельная механизированная бригада ВСУ показала фотографии шведских танков Stridsvagn 122 на вооружении. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в телеграмме.

"Leopard ждет добычу", — подписали фотографии военные.

На них изображен танк Stridsvagn 122, который является модернизацией шведского танка Leopard 2A5. В украинских военных машины поступили со специальным покрытием Barracuda. Оно создано для уменьшения заметности техники в различных спектрах.

Танки имеют камуфляж Barracuda Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Также исследователи установили, что военные используют боеприпас DP-53 — это немецкий подкалиберный снаряд, разработанный в 1999 году. Он должен пробивать большинство российских танков, в том числе и те, которые имеют динамическую защиту "Контакт-5".

Боеприпас DM-53 Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Что известно о Stridsvagn 122

Stridsvagn 122 — это шведская версия танка Leopard 2A5, которая разрабатывалась в кооперации шведского Åkers Krutbruk Protection AB с немецким Krauss-Mafei Wegmann. Машина больше адаптирована к требованиям Минобороны Швеции. Танк получил улучшенное бронирование от кумулятивных боеприпасов, систему управления огнем для отслеживания сразу нескольких целей и новые средства наведения: лазерный дальномер и тепловизионную камеру.

Кроме этого Stridsvagn 122 имеет французские дымовые мортиры, электрическую вместо гидравлической систему поворота башни и другие улучшения.

Напомним, 3 октября в Польше заявили, что они отремонтировали первые Leopard 2A4 для ВСУ.

29 сентября в ВСУ показали бой глазами воинов "Магура" в Запорожской области, который поддерживался танком Leopard 2А6.