"Пылает техника врага": FPV-дроны взорвали БРДМ, УАЗ и БМП армии РФ на Луганщине (видео)

FPV-дроны ВСУ подожгли три единицы военной техники ВС РФ. По ориентировочным подсчетам, возможные потери врага — около 20 человек.

В начале октября ВС РФ попыталась начать масштабное наступление на восточном участке фронта между Купянском на Харьковщине и Сватовым на Луганщине, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Именно сюда российское командование перебросило резервную 25 армию, которую собрали в течение нескольких месяцев и бросили в бой, недоучив. Чтобы остановить попытку продвижения бронемашин ВС РФ, бойцам ВСУ хватило нескольких FPV-дронов. Об этом говорится в заметке Facebook 103 отдельной бригады ТрО ВСУ.

Бойцы 103 бригады опубликовали видео с примерами ударов по российской военной технике. В частности, удалось поджечь две бронированные машины — разведывательно-дозорную (БРДМ, помещается от 4 до 7 человек) и бронемашину пехоты (БМП, помещается 11 человек). Также выследили и попали в УАЗ.

На видео видно, что по технике ВС РФ попали ударили посреди дороги. Использовали FPV-дроны, начиненные взрывчаткой, свидетельствует запись. Украинские военные указали, что удачные удары — это результат "длительной подготовки, четкой координации действий и мастерского исполнения". После этого получили наглядный результат: "Горит техника врага".

Атаки ВСУ: детали

Отметим, в заметке 103 бригады ТрО ВСУ не указано, где именно происходили боевые действия. Однако геолокация одной из предыдущих записей бригады показала, что они, возможно, находятся на участке между Купянском-Узловым и Сватовым возле села Новоселовское.

Участок фронта под Сватовым на Луганщине по состоянию на 10 октября 2023 года Фото: DeepState

В крайнем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 октября указано, что украинские воины отбили семь атак ВС РФ возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине. Аналитики ISW подтвердили, что подразделения ВС РФ пытаются идти в наступление возле села Синьковка в 6 км к северо-востоку от Купянска и в 30 км к северу от местности, где держит оборону 103 бригада ТрО. Также указали, что российские военные анонсировали "масштабное наступление", но потом удалили сообщение.

Напоминаем, в тот же день, когда военные РФ провозгласили "наступление", россияне ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области, расположенном в 30 км от фронта. В результате взрыва ракеты в кафе, где проходили поминки, погибли 53 человека. 9 октября представитель России в ООН Василий Небендзя заявил, что"уничтожали неонацистов".