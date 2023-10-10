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Военный Фокус Российско-украинская война

"Пылает техника врага": FPV-дроны взорвали БРДМ, УАЗ и БМП армии РФ на Луганщине (видео)

Бронемашина ВС РФ, РФ потери БРДМ, РФ потери БМП, РФ Луганщина, ВСУ на Луганщине, 103 бригада ТрО удар
Фото: Скриншот | Бронемашина ВС РФ

FPV-дроны ВСУ подожгли три единицы военной техники ВС РФ. По ориентировочным подсчетам, возможные потери врага — около 20 человек.

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В начале октября ВС РФ попыталась начать масштабное наступление на восточном участке фронта между Купянском на Харьковщине и Сватовым на Луганщине, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Именно сюда российское командование перебросило резервную 25 армию, которую собрали в течение нескольких месяцев и бросили в бой, недоучив. Чтобы остановить попытку продвижения бронемашин ВС РФ, бойцам ВСУ хватило нескольких FPV-дронов. Об этом говорится в заметке Facebook 103 отдельной бригады ТрО ВСУ.

Бойцы 103 бригады опубликовали видео с примерами ударов по российской военной технике. В частности, удалось поджечь две бронированные машины — разведывательно-дозорную (БРДМ, помещается от 4 до 7 человек) и бронемашину пехоты (БМП, помещается 11 человек). Также выследили и попали в УАЗ.

На видео видно, что по технике ВС РФ попали ударили посреди дороги. Использовали FPV-дроны, начиненные взрывчаткой, свидетельствует запись. Украинские военные указали, что удачные удары — это результат "длительной подготовки, четкой координации действий и мастерского исполнения". После этого получили наглядный результат: "Горит техника врага".

Атаки ВСУ: детали

Отметим, в заметке 103 бригады ТрО ВСУ не указано, где именно происходили боевые действия. Однако геолокация одной из предыдущих записей бригады показала, что они, возможно, находятся на участке между Купянском-Узловым и Сватовым возле села Новоселовское.

Участок фронта под Сватовым на Луганщине по состоянию на 10 октября 2023 года Fullscreen
Участок фронта под Сватовым на Луганщине по состоянию на 10 октября 2023 года
Фото: DeepState

В крайнем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 10 октября указано, что украинские воины отбили семь атак ВС РФ возле Синьковки и Ивановки на Харьковщине. Аналитики ISW подтвердили, что подразделения ВС РФ пытаются идти в наступление возле села Синьковка в 6 км к северо-востоку от Купянска и в 30 км к северу от местности, где держит оборону 103 бригада ТрО. Также указали, что российские военные анонсировали "масштабное наступление", но потом удалили сообщение.

Напоминаем, в тот же день, когда военные РФ провозгласили "наступление", россияне ударили ракетой "Искандер" по селу Гроза в Харьковской области, расположенном в 30 км от фронта. В результате взрыва ракеты в кафе, где проходили поминки, погибли 53 человека. 9 октября представитель России в ООН Василий Небендзя заявил, что"уничтожали неонацистов".