"Палає техніка ворожа": FPV-дрони підірвали БРДМ, УАЗ та БМП армії РФ на Луганщині (відео)

FPV-дрони ЗСУ підпалили три одиниці військової техніки ЗС РФ. За орієнтовними підрахунками, можливі втрати ворога — близько 20 осіб.

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На початку жовтня ЗС РФ спробувала почати масштабний наступ на східній ділянці фронту між Куп'янськом на Харківщині та Сватовим на Луганщині, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Саме сюди російське командування перекинуло резервну 25 армію, яку зібрали протягом кількох місяців і кинули у бій, недовчивши. Щоб зупинити спробу просування бронемашин ЗС РФ, бійцям ЗСУ вистачило кількох FPV-дронів. Про це ідеться у дописі Facebook 103 окремої бригади ТрО ЗСУ.

Бійці 103 бригади опублікували відео з прикладами ударів по російській військовій техніці. Зокрема, вдалось підпалити дві броньовані машини — розвідувально-дозорну (БРДМ, поміщається від 4 до 7 осіб) та бронемашину піхоти (БМП, поміщається 11 осіб). Також вистежили та поцілили в УАЗ.

На відео видно, що по техніці ЗС РФ влучила прямо посеред дороги. Використовували FPV-дрони, начинені вибухівкою, свідчить запис. Українські військові вказали, що вдалі удари — це результат "тривалої підготовки, чіткої координації дій та майстерного виконання". Після цього отримали наочний результат: "Палає техніка ворожа".

Атаки ЗСУ: деталі

Зазначимо, у дописі 103 бригади ТрО ЗСУ не вказано, де саме відбувались бойові дії. Однак геолокація одного з попередніх записів бійців бригади показала, що вони, можливо, перебувають на ділянці між Куп'янськом-Вузловим та Сватовим біля села Новоселівського.

Ділянка фронту під Сватовим на Луганщині станом на 10 жовтня 2023 року Фото: DeepState

У крайньому звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 жовтня вказано, що українські воїни відбили сім атак ЗС РФ біля Синьківки та Іванівки на Харківщині. Аналітики ISW підтвердили, що підрозділи ЗС РФ намагаються іти в наступ біля села Синьківка за 6 км на північний схід від Куп'янська та за 30 км на північ від місцевості, де тримає оборону 103 бригада ТрО. Також вказали, що російські військкори анонсували "масштабний наступ", але потім видалили повідомлення.

Нагадуємо, того ж дня, коли військкори РФ проголосили "наступ", росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по селу Гроза у Харківській області, розташованому за 30 км від фронту. Внаслідок вибуху ракети в кафе, де відбувались поминки, загинуло 53 особи. 9 жовтня представник Росії в ООН Василь Небендзя заявив, що "нищили неонацистів".