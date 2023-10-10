Вступление в ЕС, усиление ПВО и F-16: о чем Зеленский договорился в Румынии (видео)

По словам президента Украины, в Бухаресте он получил хорошие новости, за что поблагодарил соседнюю страну. Фокус собрал главные тезисы выступления главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом, где провел переговоры с коллегой Клаусом Йоханнисом. Фокус собрал главные заявления главы государства из Бухареста.

Визит Зеленского в Румынию: военная помощь

В первую очередь Владимир Зеленский поделился хорошими новостями касаемо вооружения. В частности, речь пошла про артиллерию и системы ПВО.

"Я проинформировал о ситуации на поле боя, наших оборонных потребностях. Я благодарен за все предоставленные Румынией пакеты поддержки и за то, что мы обсудили сегодня. Будут хорошие новости по артиллерии и ПВО. Большое спасибо за это", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно он отметил, что жителям Румынии известно, какие угрозы жизни несут российские ракеты и ударные дроны.

Визит Зеленского в Румынию: сотрудничество стран и обучение пилотов

К слову, Украина и Румыния подписали во время встречи лидеров двустороннюю декларацию, в которой включены ключевые вещи взаимодействий стран. Речь идет о безопасности в регионе Черного моря, о расширении связей и открытии новых пунктов пропуска на границе.

Отдельно Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис договорились о запуске зернового коридора через Молдову в Румынию. В первую очередь это экономическое решение и сторонам удалось добиться положительных результатов в развитии логистики в этом "треугольнике".

"В "треугольнике" Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы. И уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как многое мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом", — продолжил Владимир Зеленский.

Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии стало еще одной важной темой, которую удалось обсудить двум лидерам. Летчики из ВСУ войдут в "первую волну" обучения, в Румынии собирают открыть такой центр в ближайшее время.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили, как ускорить такую подготовку и договорились, что украинские пилоты будут включены в "первую" волну обучения", — продолжил президент Украины.

Визит Зеленского в Румынию: путь Украины в ЕС

Клаус Йоханнис на встрече с украинским президентом заявил, что поддерживает стремление Киева стать частью европейской семьи и Румыния выступает за начало переговоров о вступлении еще до конца 2023 года.

"Сегодня я подтвердил политическую и практическую поддержку Румынии по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз Украины и Республики Молдова до конца 2023 года. Я лично буду выступать за это решение в Европейском Совете в декабре", — заявил президент Румынии.

Это решение должно будет подтвердить прогресс, который был достигнут Украиной и Молдовой после подачи заявки в ЕС, несмотря на все условия, которые были выдвинуты.

В то же время Клаус Йоханнис подчеркнул, как важно внедрять всеобъемлющие реформы, которые попросту необходимы для будущего членства и для обеспечения устойчивости государства и украинского общества.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия стоит за атакой ХАМАС на Израиль. По его словам, в Кремле открыто поддерживают террор со стороны боевиков, которые атаковали Израиль.

Ранее Фокус сообщал, что в парламенте Румынии отменили выступление Зеленского. По предварительным данным, мероприятие отменили из соображений безопасности. Один из румынских депутатов уже успел высмеять отмену выступления президента Украины.