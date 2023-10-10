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В Новой Каховке подожгли памятник Ленину, который установили оккупанты, — соцсети (фото)

Диана Бондаренко
В Каховке подожгли памятник Ленину

На центральной площади Новой Каховки появился рисунок Тризуба. Российские оккупационные власти никак не прокомментировали инцидент.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области неизвестные подожгли памятник Ленину, который установили в апреле прошлого года. Об этом сообщил председатель общественного формирования "Бугский Гард", командир взвода 126 бригады Теробороны ВСУ Илья Зелинский в Telegram-канале 9 октября.

На центральной площади Новой Каховки перед памятником Ленину нарисовать Трезубец.

"Что-то интересное в Новой Каховке последние дни. Сначала сальдович (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, — ред.) сообщает о подрыве единоросса (секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимира Маловаса, — ред.), потом в бот бросили попытку подрыва Ленина (памятника Ленину, — ред.) и Тризуба на центральной площади", — написал Илья Зелинский.

На момент выхода публикации российские оккупационные власти никак не прокомментировали инцидент.

Памятник Ленину в Новой Каховке

Памятник Ленину в Новой Каховке: что известно

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 30 апреля 2022 года рассказал, что во временно оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0", — сказал Михаил Федоров.

Памятник Ленину в Новой Каховке в 2022 году

Напомним, 7 октября глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в больнице от ранений с кончался секретарь местного отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов. Накануне его доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как его автомобиль взорвали.

Представители движения АТЕШ заявили о подрыве предвыборного штаба "Единой России" в Новой Каховке 29 августа. Отметили, что агент подполья взорвал учреждение, в результате чего были ликвидированы трое военнослужащих РФ.