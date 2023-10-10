В Новой Каховке подожгли памятник Ленину, который установили оккупанты, — соцсети (фото)

На центральной площади Новой Каховки появился рисунок Тризуба. Российские оккупационные власти никак не прокомментировали инцидент.

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области неизвестные подожгли памятник Ленину, который установили в апреле прошлого года. Об этом сообщил председатель общественного формирования "Бугский Гард", командир взвода 126 бригады Теробороны ВСУ Илья Зелинский в Telegram-канале 9 октября.

На центральной площади Новой Каховки перед памятником Ленину нарисовать Трезубец.

"Что-то интересное в Новой Каховке последние дни. Сначала сальдович (глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, — ред.) сообщает о подрыве единоросса (секретаря отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимира Маловаса, — ред.), потом в бот бросили попытку подрыва Ленина (памятника Ленину, — ред.) и Тризуба на центральной площади", — написал Илья Зелинский.

На момент выхода публикации российские оккупационные власти никак не прокомментировали инцидент.

Памятник Ленину в Новой Каховке

Памятник Ленину в Новой Каховке: что известно

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 30 апреля 2022 года рассказал, что во временно оккупированной Новой Каховке установили памятник Ленину.

"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны — будет ленинопад 2.0", — сказал Михаил Федоров.

Памятник Ленину в Новой Каховке в 2022 году

Напомним, 7 октября глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в больнице от ранений с кончался секретарь местного отделения "Единой России" в Новой Каховке Владимир Малов. Накануне его доставили в больницу в тяжелом состоянии после того, как его автомобиль взорвали.

Представители движения АТЕШ заявили о подрыве предвыборного штаба "Единой России" в Новой Каховке 29 августа. Отметили, что агент подполья взорвал учреждение, в результате чего были ликвидированы трое военнослужащих РФ.