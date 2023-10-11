Главная проблема мобилизации в Украине в неопределенном сроке службы, – юрист

Демобилизация даст военнослужащим дополнительные опции выхода, кроме смерти и ранения. По мнению ЛГБТ-активиста и юриста Бориса Хмелевского, это позволит проводить набор в армию гораздо эффективнее.

Большая часть проблем, с которыми столкнулся процесс мобилизации в Украине, вызвана неопределенным сроком службы. Такое мнение в эфире подкаста на "Громадському радіо" высказал юрист Борис Хмелевский.

"Мобилизация и демобилизация – это очень взаимосвязанные вещи. По моему глубокому внутреннему убеждению, 90% проблем с мобилизацией, которые мы сейчас имеем, связаны с тем, что у нас нет определенных сроков службы по мобилизации. Я не представляю, как можно сейчас мобилизовать на службу гражданского человека (только если он не мегаидейный) сроком на бесконечность", – заявил Хмелевский.

По мнению юриста, для эффективного привлечения людей в армию, необходима демобилизация. Законом должен быть определен какой-либо понятный срок службы, по завершению которого военнослужащие, которые находятся на фронте с начала полномасштабного вторжения, а некоторые и со времени АТО на Донбассе, получили возможность демобилизоваться.

"Нужно дать людям опции выхода. Что-то кроме смерти, тяжелых ранений и очень исключительных семейных обстоятельств. Пока не решим вопрос со сроками службы, мы не сможем проводить эффективную мобилизацию", – считает Хмелевский.

Он также отметил, что военные практически постоянно находятся в боевых условиях, что изматывает морально и физически. Держаться позволяет разве что идейность.

По мнению Бориса Хмелевского, чтобы продолжать борьбу с Россией, говорить о демобилизации нужно уже сейчас, чтобы мобилизовать и успеть подготовить смену тем, кто уже полтора года находится на фронте.

Соведущий подкаста "Строгий выговор" Максим Колесников отмечает, что в существующих условиях демобилизация нереальна, потому что опытные бойцы – это слишком ценный ресурс, чтобы отпустить их по домам. По мнению Колесникова, проблему нужно решать мобилизацией дополнительных сил. Это позволит делать ротации и давать военнослужащим отпуска. Причем законодательно отпуска военнослужащим уже увеличили, но реализовать это на практике часто невозможно, потому что нет замены.

Колесников также уверен, что люди недостаточно проинформированы о службе в армии и не знают своих прав. Поэтому необходима серьезная разъяснительная работа, чтобы показать, как все работает.

"У людей, идущих в армию, есть страхи по поводу того, что будет с их семьями; кто позаботится об их детях; что будет, если они получат инвалидность. Следует показать, что о них позаботятся, что система работает.", – резюмировал Колесников.

Напомним, соцопрос показал, как украинцы относятся к цифровизации воинского учета. Более половины участников опроса считают, что система "Оберег" улучшит процесс мобилизации, но еще больше респондентов не хотят, чтобы их данные попали в систему.

Ранее Фокус писал, кого из украинцев будут активно призывать в армию. В настоящее время на фронте не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.