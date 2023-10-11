"Предал свою страну": американский военный продал Китаю данные ВМС США, — Reuters

По данным издания, 26-летний старшина Вэньхен "Томас" Чжао оправлял своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи американкой радарной системы острове Окинава, Япония.

Моряк из ВМС США признал свою вину в получении взятки в размере приблизительно 15 тысяч долларов от сотрудника китайской разведки в обмен на несекретные фотографии частной военной информации США. Об этом 11 октября сообщает агентство Reuters.

Старшина Вэньхен "Томас" Чжао, 26 лет, согласно соглашению о признании вины, поданному в федеральный суд Лос-Анджелеса, признал себя виновным в сговоре и получении взятки.

Согласно судебным документам и официальным лицам США, Чжао отправлял своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи радарной системы, расположенной на американской военной базе на острове Окинава, Япония. Моряк был задержан в августе.

Чжао, который служил на военно-морской базе Вентура в Калифорнии, может быть приговорен к лишению свободы на срок до 20 лет по предъявленным обвинениям, однако окончательное решение будет принято судьей.

Адвокат, представляющий интересы Чжао, не комментировал обстоятельства дела.

Прокурор США Мартин Эстрада из Центрального округа Калифорнии заявил, что Чжао "предал свою страну, военнослужащих ВМС США, приняв взятку от иностранного агента".

США обвиняют Китай в широкой кампании шпионажа и кибератаках, что Пекин настойчиво отрицает.

Напомним, по мнению бывшего советника по вопросам национальной безопасности администрации Трампа Джон Болтона, Китай активно готовится к войне с США. Эта угроза не ограничивается военными делами, но распространяется также на политику и экономику.

Также напомним, что в разведывательном агентстве Molfar выяснили, что КНР в обход международных санкций продает беспилотники России, используя "серую" схему.