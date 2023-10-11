Бежать будет некуда: украинский генерал раскрыл планы по возвращению Крыма (видео)

По мнению бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, в день освобождения полуострова будут нанесены десятки ударов по стратегическим объектам, включая Керченский мост и Черноморский флот, в результате чего россияне окажутся в ловушке.

Бегство россиян и войск из Крыма становится все ближе. Сейчас украинские вооруженные силы проводят рейды на полуострове, выявляя стратегически важные объекты, которые будут подвергнуты уничтожению в ходе будущих наступательных операций. Об этом рассказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Маломужа, на данный момент высадки украинских спецназовцев и Сил специальных операций, а также действия морских сил, представляют собой лишь тактические действия, предназначенные для подготовки к будущим событиям. Однако в будущем будут проводиться крупные операции, включая массовое задействование ракетных систем, дронов, диверсионные акции и высадку десанта. Такие масштабные действия помогут уничтожить стратегически важные объекты, включая военные базы на разных направлениях в Крыму.

"В момент захода в Крым будут работать все системы: Strorm Shadow, я думаю, что получим ATACMS и Taurus, и наши ракетные системы, затем надводные и воздушные дроны. Соответственно наши спецназовцы будут готовить операции различных типов. То есть мост будет под мощным ударом. И все системы ПВО, которые якобы неприкасаемые, будут уничтожены, потому что будут и отвлекающие, и тактические, и стратегические удары с разных позиций — и с воздуха, с моря, с космоса. И, соответственно, диверсанты. Будет полностью уничтожен мост, Черноморский флот, после чего зайдем на территорию полуострова", — рассказал Маломуж.

Генерал утверждает, что такой интегрированный подход позволит провести масштабную операцию и быстро освободить Крым, невзирая на обустроенные фортификационные сооружения на полуострове.

Бегство россиян из Крыма

По мнению генерала, без моста и флота Крым превратится в ловушку для россиян. Он считает, что в случае паники в рядах российских войск и оккупационных сил, до миллиона человек, включая коллаборантов, могут покинуть Крым. Россияне будут использовать различные средства для того, чтобы покинуть полуострова, поскольку мост через Керченский пролив перестанет функционировать.

"Уже есть предписания, как они будут двигаться: эвакуационные вагоны, корабли. Это будут хаос и паника. Разрушение Керченского моста, уничтожение Черноморского флота и уничтожение стратегических объектов на территории Крыма — начало стратегического наступления на Крым. Никакие перешейки не помогут. Только 850 тысяч россиян, которые въехали, будут бежать из Крыма. Представляете? До миллиона людей. А еще коллаборантов миллион людей. Миллион людей будут заполнять все эти протоки, баржи, возможно, где-то какие-то еще плавсредства использовать. Потому что моста не будет. А еще же военные. В данной ситуации сценарий может очень быть такой, знаете, апокалиптический, что они будут бежать, не зная куда", — отметил Маломуж.

Генерал отметил, что операция по заходу Сил обороны в Крым не будет выглядеть как действия на Запорожском или Бахмутском направлении, когда ВСУ постепенно "врезаются" в линию обороны, заходят с флангов и "пробивают" коридор.

"В ситуации по Крыму — это большая модель окружения, уничтожение всех систем коммуникакий, начиная с моста. Будут стратегические удары, те, кто останутся, останутся в западне. Бежать некуда, сопротивляться долго тоже не будут, так как не будет подкрепления из–за того, что все будет "обрезано".

Напомним, 7 октября стало известно, что ВСУ ракетой С-200 ударили по секретной базе в Крыму, в результате чего погиб 21 военный, еще 16 человек были ранены.

Ранее, 4 октября в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что группа бойцов подразделений "Братство" и "Стугна" успешно десантировались на крымском побережье и вступили в бой с ВС РФ.