В Израиле террористы ХАМАС убили активистов, которые поддерживали Палестину, — NYT (фото)

Боевики убивали израильтян, которые поддерживали палестинцев и считали Израиль "страной апартеида" и оккупантом. Именно они попали первыми под пули и гранаты нападавших.

В течение первых нескольких часов вторжения в Израиль боевики ХАМАС убили около тысячи израильтян, говорится в отчетах Министерства здравоохранения Израиля. Боевики стреляли, пытали, похищали, подрывали гранатами. Под удар попали люди — Хаим Кацман, Вивиан Сильвер, другие — которые разделяли взгляды жителей Палестины и Сектора Газа. Об их судьбе рассказало издание The New York Times.

Журналисты издания отметили, что у границы Газы в кибуцах жили израильтяне с "левоцентристскими взглядами, которые поддерживают мирные инициативы и диалог с жителями Палестины". Однако к ним пришли палестинцы-террористы и убили, как и остальные тысячу израильтян во время атаки 7 октября 2023 года.

Хаим Кацман — "активист мира", проживавший в кибуце Холит. Незадолго до нападения ХАМАС он защитил докторскую диссертацию в США под названием "Религиозный национализм в Израиле/Палестине". В тексте он называл свою родину не Израиль, а "Израиль/Палестина" или "Израиль и оккупированные территории". Мужчина был найден мертвым у него дома в кибуце.

Хаим Кацман и его мать Ханна Вахолдер Кацман (фото 2018 года) Фото: The New York Times

Вивиан Сильвер — 74-летняя активистка, которая проживала в кибуце Беэри, одна из лидеров движения Women Wage Peace, которое поддерживало мирные инициативы в отношении палестинцев, и работала в общественной организации B'Tselem, которая "называла Израиль страной апартеида". Женщина помогала жителям Газы добраться до больниц в Израиле, ездила на палестинские территории. Также руководила работой еще двух соответствующих учреждений: "Института стратегий мира и развития Негева" и "Арабо-еврейского центра расширения прав и возможностей, равенства и сотрудничества".

Во время нападения боевиков 7 октября Сильвер пряталась в шкафу и смогла связаться с семьей. Последний раз ее голос слышали около 11:00. Тела пока не обнаружили: предполагают, что ее могли похитить и отправить в Газу.

Билга и Якови Инон — "активисты мира", которые проживали в кибуце Нетив Ха-Асара к северу от Сектора Газа. Они также были найдены убитыми.

Война в Израиле: детали

Отметим, террористы ХАМАС напали на Израиль около 6:00 утра 7 октября. Под удар боевиков попали несколько десятков коммун на границе, а также военные базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Через несколько часов правительство страны объявило военное положение и мобилизацию 300 тыс. резервистов. ЦАХАЛ получил полномочия действовать самостоятельно, информируя политическую власть о принимаемых мерах. Объявлено, что вопрос с террористами Сектора Газа будет решен окончательно.

Во время нападения боевики убили более тысячи человек — отыскивают все новые свидетельства преступлений ХАМАС. Между тем 9 октября территорию Израиля попытались обстрелять террористы из праворадикального движения "Хезболла" из Ливана, но их обезвредили с использованием вертолетов. 11 октября стало известно о попытке Сирии присоединиться к атаке на страну — оттуда произвели несколько выстрелов.

Напоминаем, в ночь на 11 октября истребители ЦАХАЛ нанесли около 70 ударов по штабам террористов в Секторе Газа. Тем временем президент США Джо Байден подтвердил, что у страны хватит ресурсов на поддержку и Украины, и Израиля.