"Ядерный терроризм": ФСБ обвинила "украинских диверсантов" в атаке на Курскую АЭС

Российские власти уверены в работе иностранных диверсантов на территории РФ. Захватчики убеждены, что их готовят в "учебных лагерях НАТО и ЕС".

Директор ФСБ России Александр Бортников 11 октября выступил с рядом заявлений относительно Украины и НАТО. В частности, сообщил об остановке одного из энергоблоков на Курской АЭС. Российский чиновник и сторонник президента РФ Владимира Путина обвинил "украинских диверсантов" в аварийной остановке на атомной станции. Основные тезисы выступления опубликовало агентство "РИА Новости".

Бортников утверждает, что НАТО готовит "украинских диверсантов", которые якобы совершают террористические акты на территории России. В частности, в результате таких действий россияне осуществили аварийную остановку одного из четырех реакторов на Курской АЭС — энергоблока №2.

Отметим, Курская АЭС расположена на расстоянии 60 км от границ Украины в городе Курчатов. Станция имеет мощность 4 ГВт, ее планировали закрыть в 2020-23 гг., а вместо нее введут в действие Курскую АЭС-2 в 9 км к западу от Курчатова.

Курская АЭС Фото: Wikipedia Где расположена Курская АЭС Фото: Google maps

Война в Украине — детали заявления ФСБ

По мнению главы ФСБ РФ, "украинских террористов" совместно готовят три институции: ЕС, НАТО, разведка Великобритании. Обучение происходит в 17 лагерях на территории Европы. Подготовленных бойцов якобы забрасывают в Россию для "нападений и терактов". Среди прочего — они имеют планы совершать диверсии на атомных станциях. Такие действия Бортников назвал "ядерным терроризмом".

На момент публикации материала Генштаб ВСУ не комментировал обвинения России в атаке на Курскую АЭС.

Заявление Бортникова из ФСБ о "ядерном терроризме" и "диверсантах" Фото: Скриншот

Отметим, ВС РФ захватили Запорожскую АЭС на территории Украины в марте 2022 года. После этого россияне захватили в заложники персонал станции, разместили в помещениях склады БК, военную технику и взрывчатку. Через год, в июне 2023 года, взорвали Каховскую ГЕС, чем поставили под угрозу работу АЭС: из-за обмеления охлаждающего пруда мог произойти выброс радиоактивных веществ.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы трижды пытались освободить Запорожскую АЭС от оккупантов — пока это не удалось. Зато спецоперации в Крыму проходят более успешно: на днях было громко в Севастополе.

Между тем на территорию РФ осуществляют рейды российские добровольцы из "Российского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Последний рейд состоялся в конце сентября: подразделения проникли на несколько километров вглубь от украинской границы. 5 октября губернатор Курской области заявил об атаке беспилотников неизвестного происхождения, после чего в части районов пропал свет.

Напоминаем, 11 октября БПЛА угрожали складу топлива в Брянской области. Российские власти уверяют, что цистерны с топливом были пустые, а БПЛА они перехватили. Между тем губернатор Курской области имеет спор с местными работниками ФСБ РФ: они подозревают, что он "не поделился" с ними откатами за строительство.