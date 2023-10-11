В освобожденном селе на Харьковщине мужчины подорвались на мине: они погибли, — ОВА (фото)

По данным спасателей, трагедия произошла в поле между селами Лебяжье и Граково. В результате взрыва мужчины в возрасте около 35 лет погибли на месте.

В среду 11 октября в поле возле села Граково Чугуевского района Харьковской области двое мужчин подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram.

Он отметил, что в Харьковской области гражданское население продолжает страдать от вражеских мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В поле возле с. Граково Чугуевского района на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое молодых мужчин", — сказал Олег Синегубов.

Председатель ОВА отметил, что оба мужчины погибли от полученных травм. Он добавил, что сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что два жителя села Лебяжье в возрасте около 35 лет подорвались на противопехотной российской мине.

"11 октября стало известно об очередном несчастном случае, произошедшем в поле между селами Лебяжье и Граково Чугуевского района", — говорилось в сообщении.

Сообщили, что предварительно это была российская мина ОЗМ-72.

В ГСЧС призвали жителей деоккупированных территорий не выходить в поля, леса, лесополосы и водоемы. Кроме этого, не стоит съезжать с дорог на обочину. Вместо этого нужно передвигаться только по твердым поверхностям, а при обнаружении подозрительных предметов — нельзя подходить и трогать их.

Место инцидента Российская мина

Деоккупация села Граково в Харьковской области: что известно

7 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили село Граково Чугуевского района Харьковской области. В СМИ рассказали, что во время оккупации в селе происходили убийства гражданских, пытки, некоторых людей отправляли в застенки или "на подвал" — в здание сельского совета. Оккупанты оставили тысячи взрывоопасных предметов в Граковом. По информации специалистов, село могли заминировать дистанционно. В частности, из некоторых домовладений саперы забирали 50, 100 или даже 200 "лепестков".

Напомним, 9 июня в Черниговской области погиб сотрудник полиции Алексей Жовтик. Его автомобиль подорвался на мине, правоохранитель погиб на месте. Кроме этого, еще один полицейский получил травмы.

2 мая стало известно о том, что 38-летний сапер подорвался на взрывчатке во время разминирования в Херсонской области. В результате детонирования мины сапер получил тяжелые ранения — он потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица.