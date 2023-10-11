Пытаются окружить: бойцы ВСУ показали столкновение с танками ВС РФ под Авдеевкой (видео)

Бойцы ВСУ добрались до российского танка, который направлялся в сторону Авдеевки. Бронемашину уничтожили посреди поля, попав из ПЗРК.

10 октября российские подразделения активизировали штурмовые действия вокруг Авдеевки. Для штурмов использовали колонны живой силы, которые атаковали из окрестных населенных пунктов при поддержке артиллерии и авиации. 11 октября бои вокруг города продолжились. В деталях событий в Авдеевке разобрался Фокус.

Бойцы 53 бригады ВСУ опубликовали кадры противостояния с врагом в Донецкой области. Показали, что россияне под Авдеевкой используют бронетехнику, которая движется напрямик через поля. Украинские воины остановили атаку ВС РФ, подбив бронемашину ракетой ПЗРК, — об этом свидетельствует видео, опубликованное в сети. Также отмечается, что "выдержала одну из самых массированных атак".

Кроме того, россияне бьют по жилым кварталам Авдеевки. На одном видео видно, как дымит из окон дома, в который попала российская ракета, — сообщил голос за кадром. Указывается, что "ситуация напряженная" и "враг пытается окружить город".

Новости Авдеевки: детали

Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил, что на территории города, где почти два года продолжаются боевые действия, до сих пор находится 1600 гражданских. Особенно мощно россияне атакуют с севера — здесь произошли стрелковые бои. Также для ударов по городу применили РСЗО "Град" и ствольную артиллерию.

О ситуации в Авдеевке — Виталий Барабаш Фото: Скриншот

Отметим, согласно данным сообщества DeepState, ВС РФ двинулась на штурм из пяти населенных пунктов: Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого. Если обозначить эти населенные пункты на карте, то видно, что между крайними точками позиций РФ вокруг Андреевки — около 10 километров. Ближайшее расстояние до Авдеевки — около пяти километров.

Ситуация вокруг Авдеевки по состоянию на 11 октября 2023 года Фото: DeepState

В крайнем отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 октября указано, на участке фронта ОСУВ "Таврия" отбили все атаки ВС РФ возле населенных пунктов Авдеевка, Тоненького, Керамики и Первомайского. Во время атак россияне использовали танки и БМП.

Один из бойцов ВСУ, который сдерживает россиян под Авдеевкой, рассказал, что враг бросил в бой более батальона живой силы (400-800 чел.) и около 30 единиц военной техники.

Напоминаем, в сети опубликовали видео с трассы, по которой двигались российские танки в направлении Авдеевки. На видео видно, как бронемашина ВС РФ была потеряна в небоевой ситуации: просто упала в воду. Между тем на другом участке фронта бойцам ВСУ удалось уничтожить российскую машину разминирования.