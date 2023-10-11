Нужен гуманитарный коридор: Египет предлагает прекращение огня на 6 часов (карта)

Израиль объявил вокруг Сектора Газа запретную зону и уведомил, что нанесет удар по всем, кто будет пытаться предоставлять в этот регион любую помощь.

Египет обсуждает планы по оказанию помощи Сектору Газа в условиях ограниченного прекращения огня. Об этом сообщает международный арабский информационный канал Al Arabiya.

По словам анонимных источников в египетских службах безопасности, помощь может проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

"Египет обсудил планы с Соединенными Штатами и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с Сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня", — уточняет канал.

Однако днем ранее Израиль уведомил Египет, что нанесет удар по любой, в том числе гуманитарной, помощи, направляющейся в Сектор Газа.

Al Arabiya также сообщил со ссылкой на своего корреспондента, что Египет закрыл до дальнейшего уведомления пограничный переход Рафах, единственный между Египтом и Сектором Газа.

"Это произошло после того, как этот район подвергся израильским бомбардировкам. Израиль наносит самые жестокие авиаудары по Сектору Газа за всю 75-летнюю историю своего конфликта с палестинцами с тех пор, как ХАМАС начал в субботу смертоносное вторжение в Израиль", — констатирует агентство.

Вместе с тем Израиль 10 октября объявил закрытую военную зону на территории Сектора Газа и вокруг нее. Въезд туда строго воспрещен, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Запретная зона вокруг Сектора Газа, которую ввел Израиль Фото: Из открытых источников

"ЦАХАЛ подчеркивает, что территория Сектора Газа объявлена закрытой военной зоной, и повторяет, что въезд туда строго запрещен и представляет серьезную угрозу безопасности, а также является уголовным преступлением. Солдаты ЦАХАЛа ведут боевые действия в этом районе, и въезд в него ставит под угрозу жизни людей, а также наносит ущерб деятельности ЦАХАЛа", — уточняется в информации пресс-службы.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа, было выпущено более двух тысяч ракет. После чего ХАМАС начал наземное вторжение в страну. 8 октября в Израиле официально объявили о войне. В действие ввели "пункт 40 Алеф", который не применяли 50 лет.

Напомним, ночью 11 октября истребители ЦАХАЛа нанесли удары по 70 объектам ХАМАС в Секторе Газа. Также был нанесен удар по военной инфраструктуре, которую использовала террористическая организация "Исламский джихад".

Фокус сообщал, что Израилю грозит война на пять фронтов. А именно — с ХАМАС, Ливаном, Сирией, Ираном и палестинскими боевиками на Западном берегу реки Иордан.

Напомним, Фокус писал, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок" и готовит масштабную наземную операцию.

Также сообщалось, что Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан других стран, среди них и украинцы.