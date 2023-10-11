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Мобилизация в Украине: законно ли задержание за нарушение правил воинского учета

Ирина Игнатова
Фото: 24 Канал | Проверка документов и задержание военнообязанных на блокпостах

Адвокат Роман Симутин объяснил, какие полномочия есть у военной службы правопорядка и в каких случаях могут задерживать уклонистов.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан. В рамках мобилизационных мероприятий по всей стране стоят блокпосты, на которых останавливают мужчин призывного возраста и проверяют документы. В некоторых случаях после проверки по базе АРМОР мужчинам сообщают, что они находятся в розыске как уклонисты и вызывают военную службу правопорядка, которая проводит задержание и доставляет в ТЦК. О том, кто может проводить задержание за нарушения правил воинского учета и какие полномочия имеет ВСП, рассказал адвокат Роман Симутин.

Военная служба правопорядка – это специальное формирование в составе ВСУ, которая фактически выполняет полицейские функции. Согласно закону "О военной службе правопорядка в ВСУ" и административному кодексу, сотрудники ВСП имеют право:

  • применять оружие;
  • проводить задержания;
  • предотвращать и разоблачать преступления;
  • охранять и конвоировать задержанных;
  • осуществлять надзор за дорожным движением.

ВСП может задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов в ситуациях, предусмотренных пунктом 4 статьи 262 КУоАП:

  • совершение мелкого хулиганства;
  • злостное неповиновение должностному лицу ВСП;
  • нарушение правил хранения огнестрельного оружия;
  • мелкое воровство;
  • распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде;
  • нарушение правил дорожного движения;
  • незаконные действия, связанные с наркотическими веществами.

Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушение правил воинского учета", поэтому задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации является незаконным.

Кто может задерживать уклонистов

Полномочиями принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК наделена полиция, что прописано в пункте 1 статьи 262 КУоАП. Однако, фактически, задержанием это не является.

"Вывод напрашивается очевидный: ни ТЦК, ни ВСП не имеют права задерживать военнообязанных за нарушение правил воинского учета", – резюмировал адвокат.

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