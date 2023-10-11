Белый дом пугает активность "Хезболлы": США оправляют в Средиземное море второй авианосец

Окончательное решение о подходе к побережью Израиля Белый дом пока не принял, но судно движется в том направлении, сказал спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Белый дом подтвердил, что второй американский авианосец Dwight Eisenhower перебрасывается в Средиземное море. Об этом сообщил сегодня, 11 октября, на брифинге спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

После атак ХАМАС на Израиль глава Пентагона Ллойд Остин приказал перебросить в Израиль дополнительное оборудование и ресурсы, а также развернуть авианосную ударную группу США в Восточном Средиземноморье, увеличив количество истребителей.

"Мы с беспокойством наблюдаем за некоторыми ракетными обстрелами северной границы Израиля со стороны Ливана, которые, очевидно, исходили от "Хезболлы", — заявил журналистам Кирби.

Он подчеркнул, что Вашингтон пока не принял окончательное решение по вопросу размещения у побережья Израиля второго американского авианосца, но корабль "движется в том направлении". Также Кирби подчеркнул, что США пополнили запасы ракет для израильских систем "Железный купол".

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Спикер Совета национальной безопасности сообщил, что военный корабль США Dwight Eisenhower вскоре должен прибыть в Средиземное море, но с заранее запланированной миссией.

"Он, безусловно, будет доступным активом, если понадобится", — уточнил он.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США, по информации арабского информагентства Al Arabiya, заявил на этой неделе, что усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке призвано стать сдерживающим сигналом для Ирана, ливанской "Хезболлы" и любых других прокси в регионе, думающих об открытии второго фронта против Израиля.

Ранее в Пентагоне, отвечая на вопрос об отправке второго авианосца в Средиземное море, заявили, что продолжат оценивать варианты размещения американских сил у берегов Израиля.

"Выход из штата Виргиния атомного авианосца Dwight Eisenhower и переход его на Ближний Восток был запланирован несколько месяцев назад", — добавили в ведомстве, однако подчеркнули, что после того, как произошли трансграничные ракетные обстрелы на севере Израиля, авианосная группа движется в Средиземное море.

Что известно о первой авианосной группе USS Gerald R. Ford

Группа авианосца ВМС США Gerald R. Ford прибыла в Восточное Средиземноморье, чтобы сдержать любого, кто станет стремиться к эскалации ситуации или расширению войны между Сектором Газа и Израилем.

"Это должно стать мощным сигналом сдерживания для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией", — заметил представитель Пентагона.

С одной стороны, это демонстрация силы и помощи Израилю, с другой — присутствие американских кораблей имеет практическое значение: корабли смогут выполнять операции по снабжению израильской армии, собирать разведывательную информацию, а также удерживать другие силы от участия в конфликте и обеспечивать противоракетную оборону Израиля.

Еще одна роль, которую может выполнить USS Gerald R. Ford — пополнить запасы вооружения израильской стороны. Для этого можно задействовать вертолеты, которые в случае такой необходимости быстро доставят груз на материк.

Напомним, Фокус писал, что лидеры США, Франции, Великобритании, Германии и Италии выступили с совместным заявлением относительно ситуации в Израиле. В документе сказано, что США и союзники выражают твердую и единую поддержку Израилю, и безоговорочно осуждают террористические акты ХАМАС.

Кроме того, Фокус отмечал, что ситуация обострилась и на севере Израиля, где группировка "Хезболла" обстреляла пограничные позиции в спорном районе горы Дов. В ответ силы ЦАХАЛ нанесли артиллерийский удар по территории южного Ливана. Это подтверждает и военный эксперт, редактор отдела "Военный фокус" Игаль Левин.

Ранее Фокус рассказывал о том, кто выступил за и против атаки ХАМАС на Израиль. Исламские страны Иран и Афганистан выступили с радикальным призывом взять Иерусалим, а цивилизованные страны Запада осуждают атаки террористов.