Сбила ПВО Украины: российские дроны упали в Румынии "случайно", — минобороны страны

Министр обороны Анджел Тылвар заявил, что территория Румынии не была целью атаки БПЛА. В результате инцидентов материального ущерба и пострадавших нет.

В Минобороны Румынии заявили, что ПВО Украины сбила российские беспилотники и они упали на территории страны "случайно". Об этом пишет издание Digi24.

Как рассказал министр Анджел Тылвар 11 октября, выступая перед парламентом, упавшие на румынской территории БПЛА Shahed-136/131 вошли в "неконтролируемое движение" и "случайно" проникли в страну.

"В настоящее время техническая экспертиза по фрагментам, изъятым из двух локаций, завершена, отчет передан в генеральную прокуратуру в открытом производстве в соответствии с процедурами", – сказал министр.

По его словам, полученная информация позволяет заключить, что БПЛА были поражены ПВО Украины во время атаки на порт Измаил. Он заявил, что территория Румынии не была целью российских войск.

Тылвар сказал, что российские беспилотники не могли быть замечены системой раннего оповещения из-за низкой высоты. В результате инцидентов материального ущерба и пострадавших нет.

Падение дронов в Румынии: что известно

Иранские дроны-камикадзе Shahed 4 сентября упали на территории Румынии. Взорвались беспилотники, запущенные ночью российскими силами для ударов по Одесской области. Спикер МИД Олег Николенко подчеркнул, что это "очередное подтверждение" угрозы со стороны РФ для других стран.

В Румынии 7 сентября заявили, что жителей села Плауру возле Измаила намерены переселить из-за российских обстрелов. Более месяца сообщают, что российские беспилотники, которые атакуют украинский Измаил, летают над их домами, а некоторые из них падают очень близко.