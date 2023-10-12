Падение БПЛА в Белгороде: из-под завалов извлекли погибших, новые подробности

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, под завалами может находиться ребенок. Один жилой дом полностью разрушен. Еще два — повреждены.

В результате падения БПЛА в российском Белгороде на жилой дом погибли 2 человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, под завалами дома извлекли тела мужчины и женщины. Предполагается, что также там может находиться ребенок. Сотрудники МЧС России продолжают спасательную операцию.

Кроме того, по словам Гладкова, состояние двух госпитализированных пострадавших оценивается как тяжелое. Так, мужчина находится в коме. У него сильные ожоги дыхательных путей, а также конечностей. Что касается женщины, то у нее перелом нижней конечности и сотрясение головного мозга.

"В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля", — подытожил Гладков.

Напомним, что вечером 11 октября ПВО РФ сбила дрон возле Белгорода. В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — заявили в минобороны страны-агрессора.

Также сообщалось, что в НАТО считают, что РФ не готова к наступлению в этом году. Так, для проведения даже небольшого наступления России придется провести новый этап мобилизации и обеспечить дополнительные поставки боеприпасов из-за границы.