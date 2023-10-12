Мобилизация в Украине: каких мужчин в первую очередь заберут в ВСУ

Офицер украинской армии Валерий Прозапас отметил, что какой бы ни была современная техника и вооружение, воевать на нем надо людям. Однако, украинцев могут мобилизовать не только на передовую.

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных. Многие украинцы получают повестки от военкоматов. При этом существуют специальности, на которые сейчас большой запрос у военных, а значит, граждан с ними могут призвать в первую очередь. Подробнее об этом сообщает Today.ua со ссылкой на капитана Вооруженных Сил Украины Валерия Прозапаса.

По его словам, сейчас среди защитников очень не хватает танкистов, штурмовиков, пехотинцев, артиллеристов, операторов беспилотников, парамедиков и водителей.

"Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", — отметил эксперт.

Также Прозапас добавил, что украинцев могут мобилизовать не только на передовую, но и на выполнение других обязанностей. Среди них служба в штабе.

Кто вообще сейчас получает повестки:

годные и ограниченно годные в возрасте от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годные и ограниченно годные в возрасте от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы, обучения в ВУЗе или военной кафедре;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 60 лет — по контракту;

снятые с воинского учета мужчины в возрасте до 60 лет;

исключены с воинского учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

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