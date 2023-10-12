"Огромная проблема для Украины": Буданов рассказал о состоянии здоровья Кадырова и Пригожина

Глава ГУР сомневается в том, что "повар Путина" погиб в авиакатастрофе. Буданов также отметил, что чеченский политик Рамзан Кадыров действительно тяжело болел, однако выздоровел.

В августе 2023 года подорвался самолет, в котором летел владелец ЧВК "Вагнер" и экс-повар президента России Евгений Пригожин. Через два месяца после инцидента есть сомнения, действительно ли он находился на борту самолета. В сентябре прогнозировали смерть от хронической болезни почек главы Республики Чечня Рамзана Кадырова. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, какое состояние здоровья у каждого из этих сторонников политики Кремля. Об этом говорится в интервью для портала "Украинская правда".

Буданов сообщил некоторые детали относительно судьбы Пригожина и Кадырова: кто из них жив, а кто нет. Точно жив — Кадыров. Также рассказал о последствиях для войны в Украине смерти одного из этих мужчин.

Умер ли Пригожин — оценки Буданова

По мнению главы ГУР Минобороны, точно не ясно, действительно ли Пригожин погиб 23 августа 2023 года. В частности, нет ни одного факта, который бы подтвердил сообщение российских властей о его смерти.

"Я не знаю, погиб он или не погиб", — признал Буданов.

Однако "смерть" Пригожина все же имеет существенное влияние на войну в Украине. В частности наемники ЧВК "Вагнер" массово ушли с линии фронта и возвращаются единицами, заключив предварительно контракты с Минобороны РФ и Росгвардией. Подобная ситуация влияет на возможности украинского сопротивления:

"Это на самом деле была огромная проблема для Украины. Кто бы что там ни говорил, но они умели воевать".

Глава украинской разведки также прокомментировал, были ли контакты с Пригожиным, когда он совершал мятеж в июне 2023 года. Лаконично ответил, что "не уверен, что смогу предоставить ответы на подобные вопросы".

Буданов о Кадырове

Кадыров, в противовес Пригожину, на 100% жив, но действительно имеет проблемы со здоровьем, уверен Буданов. Глава Чечни болел в сентябре, однако выздоровел: "Это тоже надо признать, нравится нам это или не нравится".

Отметим, российские власти подтвердили смерть Пригожина через несколько дней после падения бизнес-джета, в котором он обычно летал. Заявили, что провели генетическую экспертизу и уверены, что он был на борту. Между тем политолог Валерий Соловей уверен, что экс-владелец ЧВК "Вагнер" жив и находится где-то в Африке, Азии или Южной Америке. Между тем Следственный комитет РФ до сих пор не обнародовал версии, что произошло на борту самолета. Зато Путин имеет свое объяснение: утверждает, что в телах погибших обнаружили обломки взрывных устройств.

Кадыров после своей возможной смерти записал несколько видео, которые якобы должны были подтвердить, что с ним все в порядке. Через месяц после "смерти" он активно комментирует общественно важные вопросы. Например, осудил удары Израиля по террористам Сектора Газа и раскритиковал Генсека СССР Иосифа Сталина за выселение чеченцев.

Напоминаем, Кирилл Буданов ранее рассказал о спецоперации ГУР на Запорожской АЭС. По его словам, разведчики провели три попытки освободить станцию, но ни одна не удалась. После этого появилось заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой: по ее мнению, такие действия Украины должны стать "холодным душем".