"Обеспечили результат": в ПС показали установку ПВО, которая действовала ночью 12 октября (видео)

Бойцы Воздушных сил ВСУ на южном направлении сбили 14 дронов-камикадзе Shahed-136. Один из ударов показал командующий Воздушных Сил. В свете стартующей ракеты видно установку ПВО, которую использовали для "охоты".

В ночь на 12 октября ВС РФ запустила по Украине две группы дронов-камикадзе Shahed-136, которые угрожали южным, восточным и центральным областям Украины. Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук показал кадры работы установки ПВО, которая противодействовала "Шахедам" на юге. Видео выстрела, который уничтожил российский БПЛА, опубликовано в Telegram-канале командующего ВС ВСУ.

В заметке командующего ВС ВСУ указано, что речь идет о боевой работе ПВО на южном направлении. На видео слышно, как гудит мотор грузовика с установкой ПВО, а один из бойцов восклицает, что видит цель. После этого происходит выстрел: видно, как запускается ракета, на мгновение осветив пусковую установку. Через несколько секунд она взрывается, сбив российский дрон.

Последние кадры записи показывают монитор, на котором бойцы подразделения ПВО собственными глазами видели движение Shahed-136 и момент попадания ракеты.

Олещук поблагодарил украинских военных за работу: "Спасибо всем, кто обеспечил результат", — указано в заметке генерал-лейтенанта.

На видео возможна демонстрация работы британского ЗРК под AIM-132 ASRAAM. Официального подтверждения Воздушных Сил по этому поводу нет.

Британский ЗРК под ракету AIM-132 ASRAAM Фото: Из открытых источников

Обстрел 12 октября — детали

Отметим, в ночь с 11 на 12 октября ВС РФ запустили по Украине 33 дрона-камикадзе Shahed-136. Дроны взлетали с двух полигонов — под Белгородом и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Силы ПВО ВСУ сбили 28 вражеских целей, свидетельствует отчет Воздушного командования. То есть эффективность работы ПВО составила 85%.

Впрочем, пять российских беспилотников сбить не удалось — они сумели приблизиться к целям, говорится в материале, подготовленном порталом Фокус. Часть устройств направлялась в сторону Одесской области. 14 дронов удалось сбить бойцам Сил обороны юга: уничтожали в небе над Николаевской и Одесской областями.

Согласно сообщению главы Одесской ОГА Олега Кипера, дроны, которые добрались до цели, повредили припортовую инфраструктуру в Измаиле. В результате российского обстрела в ночь на 12 октября ранена 88-летняя женщина.

Также стало известно о падении российских дронов на территории Румынии. Румынские власти уверены, что это произошло случайно и они не видят угрозы для своей страны.

Напоминаем, в течение первых двух недель октября ВС РФ каждые 2-4 дня били по Украине стаями дронов-камикадзе, которые сбивались силами ПВО ВСУ. В частности, в ночь на 10 октября удалось обезвредить 27 из 36 дронов Shahed-136, 6 октября — 25 из 33 дронов (тогда же днем попали "Искандером" по Харькову), 5 октября — 25 из 29 (тогда же ударили по селу Гроза). 3 октября (в дополнение к 31 дрону, 29 из которых сбили) в атаке участвовала баллистическая ракета "Искандер-М" (запустили из Крыма).

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему россияне стали меньше использовать ракеты: они их берегут для осенне-зимних атак на объекты энергетики Украины.