Партизанская война в Крыму: подполье обнаружило рембазу ВС РФ (фото)

Партизаны обнаружили объект ВС РФ в селе Калинино Первомайского района. Ранее на его месте была одна из бригад и автопарк, рассказали в подполье.

Украинское подполье обнаружило рембазу Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Движение "Атеш" продолжает вести партизанскую войну с р*шистами в оккупированном Крыму. Наш агент обнаружил рембазу в с. Калинино, Первомайского района", — говорилось в сообщении.

Рембаза ВС РФ в Крыму

Отметили, что ранее на месте рембазы была одна из бригад и автопарк. Кроме этого, агент подполья зафиксировал три бензовоза и четыре водовоза. Также на территории автопарка обнаружили дизельный генератор.

Отметили, что координаты рембазы врага передали в соответствующие учреждения.

"Атеш" продолжает проводить активную разведывательную и партизанскую работу на оккупированных территориях!" — добавили в сообщении.

Рембаза ВС РФ на карте

Разведка украинского подполья во временно оккупированном Крыму

11 октября украинские партизаны обнаружили российский склад горюче-смазочных материалов в поселке Ички возле Феодосии во временно оккупированном Крыму. В частности, было зафиксировано около восьми автоцистерн.

10 октября в подполье рассказали о том, что партизаны зашли на территорию аэродрома "Ореховское", было зафиксировано большое количество персонала обслуги авиационной техники РФ.

9 октября сообщалось, что движение "Атеш" обнаружило, что враг перевозит военный катер по суше. Транспортировка произошла из порта Феодосии вглубь Крыма.

6 октября стало известно, что ВС РФ перебрасывали расконсервированную советскую гаубицу Д-20 (2А33) в Гвардейское.

Напомним, 4 октября в селе Мазанка возле Симферополя подполье обнаружило секретный склад российских военных. Его оборудовали под заброшенную овощебазу, которая размещена в скале.