"Сократят то, что не нужно на фронте прямо сейчас": США могут уменьшить помощь Украине, — аналитик

По словам Марка Каникана из CSIS, если бы США и НАТО прекратили помогать Украине, то оружия ВСУ хватило бы на несколько недель.

Польша 20 сентября объявила, что сосредоточится на вооружении своей собственной армии, а не на дальнейшей поддержке Украины. Некоторые представители Республиканской партии в США также активно противостоят помощи Киеву. Об этом пишет Sky News.

Авторы издания называют недостаток внутренней поддержки в США — наибольшей угрозой поставкам оружия из Вашингтона, а не опасения относительно производства или закупок.

"Я допускаю, что если бы Соединенным Штатам пришлось сокращать поставки, сократили бы то, что непосредственно не сказывается на боевом потенциале [Сил обороны Украины]", — объяснил Марк Каникан из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По его словам, можно сократить расходы на дополнительную финансовую поддержку, чтобы успокоить тех, кто против помощи Киеву. То есть посредством "сокращения закупок, которые поступят уже после войны, или же могут сократить финансирование украинского правительства".

Но если на администрацию президента США будет оказываться значительное давление, и это повлияет на краткосрочные поставки, Украина окажется в беде.

"Вне всякого сомнения, Украина абсолютно зависима от поддержки США и НАТО. Если бы все это исчезло, им бы хватило оружия на несколько недель", — заявил он, добавив, что военным на передовой нужен непрерывный приток оружия и боеприпасов.

Если бы США сократили военную помощь, тогда при наиболее вероятном сценарии пришлось бы нормировать внутреннюю продукцию ВПК.

"Если у вас есть 10 000 боеприпасов на день, вы можете обстрелять множество целей. Если только 5000, придется выбирать приоритетные цели, а если есть 1000 — делать это с особой тщательностью", — отметил он.

На передовой будет постоянная угроза захвата войск, придется ждать, пока не будет видно, откуда противник ведет огонь, вместо того, чтобы сразу атаковать районы, где пока нет прямой конфронтации.

Другими словами, без общественной поддержки, США сократят поставки оружия, и ежедневный потенциал ВСУ уменьшится, что скажется на конечном исходе боев.

Напомним, что даже без крупных прорывов ВСУ эксперты называют переговоры между Украиной и РФ плохой идеей для США.

Также сообщалось, что под Авдеевкой Javelin Сил обороны остановил высадку вражеской пехоты с БМП.