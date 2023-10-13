Война в Израиле: жертвами ХАМАС стали граждане 23 стран, – The Washington Post

Журналисты собрали информацию о гражданах иностранных государств, которые стали жертвами нападения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.

Среди тысяч людей, которые были убиты, ранены или взяты в заложники в Израиле и секторе Газа в последние дни, есть иностранные граждане и лица с двойным гражданством более двух десятков стран. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Правительства всего мира осудили насилие и призвали освободить своих граждан и всех заложников. Представитель ЦАХАЛа, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что количество иностранных жертв говорит о том, что "это не вызов не только Израилю, но и другим свободным странам мира".

Журналисты собрали информацию об иностранных, ставших жертвами войны между Израилем и Газой:

Украина – двое погибших, 9 раненых, 6 пропавших без вести.

СЩА – 25 убитых, 17 пропавших.

Канада – трое убитых, трое пропавших без вести.

Франция – 12 погибших, 17 пропавших.

Британия – предположительно 17 убитых или похищенных британцев.

Ирландия – одна девушка считается пропавшей без вести.

Германия – "много немецких граждан", сообщил Щольц, не уточнив цифры.

Австрия – трое пропавших без вести.

Мексика – два человека предположительно взяты в заложники.

Китай – трое убитых, несколько раненых, 2 человека пропали без вести.

Бразилия – двое убитых, один человек пропал без вести.

Италия – супружеская пара пропала без вести.

Таиланд – 20 убитых, 14 тайцев предположительно взяты в заложники.

Танзания – двое пропавших.

Непал – 10 убитых, 4 ранены, один пропавший без вести.

Перу – двое убитых, один пропавший.

Филиппины – трое убитых, трое пропали без вести.

Аргентина – 7 убитых, 15 пропавших без вести.

Парагвай – два человека пропали без вести.

Колумбия – один человек убит, один пропал без вести.

Камбоджа – один человек убит.

Шри-Ланка – двое пропали без вести.

Россия – 4 человека погибли, 6 пропали без вести.

Напомним, в ОП назвали аргументы, почему РФ причастна к нападению на Израиль. По словам Михаила Подоляка, ХАМАС использовал те же методы, с которыми в свое время российские оккупанты вторглись в Украину.

Ранее Фокус писал, что десятки истребителей ударили по 70 объектам ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что также был нанесен удар по военной инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".