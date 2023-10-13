Война в Израиле: жертвами ХАМАС стали граждане 23 стран, – The Washington Post
Журналисты собрали информацию о гражданах иностранных государств, которые стали жертвами нападения террористической группировки ХАМАС на территорию Израиля.
Среди тысяч людей, которые были убиты, ранены или взяты в заложники в Израиле и секторе Газа в последние дни, есть иностранные граждане и лица с двойным гражданством более двух десятков стран. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Правительства всего мира осудили насилие и призвали освободить своих граждан и всех заложников. Представитель ЦАХАЛа, подполковник Джонатан Конрикус заявил, что количество иностранных жертв говорит о том, что "это не вызов не только Израилю, но и другим свободным странам мира".
Журналисты собрали информацию об иностранных, ставших жертвами войны между Израилем и Газой:
- Украина – двое погибших, 9 раненых, 6 пропавших без вести.
- СЩА – 25 убитых, 17 пропавших.
- Канада – трое убитых, трое пропавших без вести.
- Франция – 12 погибших, 17 пропавших.
- Британия – предположительно 17 убитых или похищенных британцев.
- Ирландия – одна девушка считается пропавшей без вести.
- Германия – "много немецких граждан", сообщил Щольц, не уточнив цифры.
- Австрия – трое пропавших без вести.
- Мексика – два человека предположительно взяты в заложники.
- Китай – трое убитых, несколько раненых, 2 человека пропали без вести.
- Бразилия – двое убитых, один человек пропал без вести.
- Италия – супружеская пара пропала без вести.
- Таиланд – 20 убитых, 14 тайцев предположительно взяты в заложники.
- Танзания – двое пропавших.
- Непал – 10 убитых, 4 ранены, один пропавший без вести.
- Перу – двое убитых, один пропавший.
- Филиппины – трое убитых, трое пропали без вести.
- Аргентина – 7 убитых, 15 пропавших без вести.
- Парагвай – два человека пропали без вести.
- Колумбия – один человек убит, один пропал без вести.
- Камбоджа – один человек убит.
- Шри-Ланка – двое пропали без вести.
- Россия – 4 человека погибли, 6 пропали без вести.
Напомним, в ОП назвали аргументы, почему РФ причастна к нападению на Израиль. По словам Михаила Подоляка, ХАМАС использовал те же методы, с которыми в свое время российские оккупанты вторглись в Украину.
Ранее Фокус писал, что десятки истребителей ударили по 70 объектам ХАМАС в секторе Газа. В пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что также был нанесен удар по военной инфраструктуре, используемой террористической организацией "Исламский джихад".